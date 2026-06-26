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В Еквадор обявиха национален празник след победата над Германия на Мондиала

С тази победа Еквадор си осигури място в елиминационната фаза

26.06.2026 | 23:15 ч. 3
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Президентът на Еквадор Даниел Нобоа обяви национален празник след победата на националния отбор с 2:1 над Германия в третия кръг от груповата фаза на Световното първенство по футбол.

С тази победа Еквадор си осигури място в елиминационната фаза, като зае трето място в Група Е.

Гонсало Плата от Еквадор вкарва победния гол срещу Германия.

„Благодаря на играчите и треньора, въпреки критиките, обидите и други трудни моменти, те успяха да се възстановят и да донесат тази огромна радост на цялата страна. Утре е празник! Да живее Еквадор!“ — написа Нобоа в социалните мрежи.

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Въпреки поражението в последния кръг Германия спечели Група Е с 6 точки. Кот д'Ивоар се класира за плейофите от второ място (6 точки), след като загуби от Германия в директен двубой.
(БТА)

 

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