Краят на Холивуд: AI бой между Том Круз и Брад Пит разбуни духовете ВИДЕО

Клип, генериран от изкуствен интелект, в който се бият Брад Пит и Том Круз, разбуни духовете в Холивуд.

Рет Рийз, съсценарист на "Дедпул и Върколак“, "Зомбиленд“ и "Сега ме виждаш: Сега не ме виждаш“, реагира на 15-секундно видео, показващо Круз и Пит да си разменят удари на разрушен мост, публикувано от ирландския режисьор Руайри Робинсън, режисьор на научнофантастичния ужас от 2013 г. "Последните дни на Марс“. Публикувайки клипа в социалните мрежи, Рийз написа: "Мразя да го казвам. Вероятно е свършило за нас.“

"За нула време един човек ще може да седне на компютър и да създаде филм, неразличим от това, което Холивуд сега пуска. Вярно е, че ако този човек не е добър, ще бъде ужасно. Но ако този човек притежава таланта и вкуса на Кристофър Нолан (и някой такъв бързо ще се появи), ще бъде страхотно", споделя режисьорът, цитиран от The Guardian.

Робинсън каза, че клипът е резултат от "двуредова подкана в Seedance 2“, визирайки видео генератора с изкуствен интелект Seedance 2.0, пуснат в четвъртък от съсобствениците на TikTok ByteDance.

Асоциацията на киното (MPA), холивудската търговска асоциация, обвини ByteDance в "неразрешено използване на произведения, защитени с авторски права в САЩ, в голям мащаб“.

Системи с изкуствен интелект, като чатботове, генератори на изображения и инструменти за създаване на видеоклипове, се обучават върху данни, взети от отворената мрежа, включително защитени с авторски права материали като романи, произведения на изкуството и филмови клипове.

Стигна се до това, че творци и креативни индустрии искат обезщетение за използването на техните материали и създаване на лицензионни рамки, които да позволят законно използване на тяхното съдържание. На фона на съдебни дела, свързани с тези спорове, някои креативни компании като Disney подписват споразумения с фирми с изкуствен интелект, включително OpenAI, разработчика на ChatGPT.

Призовавайки ByteDance да "прекрати дейността си по нарушаване на авторски права“, председателят и главен изпълнителен директор на MPA Чарлз Ривкин заяви: "Стартирайки услуга, която работи без смислени предпазни мерки срещу нарушаване на авторски права, ByteDance пренебрегва утвърдения закон за авторското право, който защитава правата на създателите и е в основата на милиони американски работни места".