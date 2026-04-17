IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

Експеримент: AI създаде "нова партия"

PR експертът Максим Бехар оцени работата

17.04.2026 | 11:28 ч.

Интересен експеримент на прави репортерът на Bulgaria ON AIR Красимира Парушева - в рамките само на няколко минути AI успя да създаде “нова партия”. PR експертът Максим Бехар оцени работата на  репортера с измислената предложена партия и нейната концепция.

Какви са стъпките?

Задаваме на ChatGPT първа задача - име на партията, а той предлага няколко варианта. Избраното е “Нова България”. 

След това се създава слоган. Избираме да печелим избиратели с лозунга "Свободата да работиш, сигурност да живееш" и лого, което изкуственият интелект сам избира да сложи лъв за наш символ.

"Никога нямаше да ми хрумне да вляза в ChatGPT, да си правя предложение за реклама или за име и такива детайли, но пък от друга страна като сравнявам имената, визиите много от сегашните партии като че ли са ги направили с помощта на ChatGPT", коментира Бехар. 

PR експертът обаче прави забележка за името на партията и се аргументира:

"Малко патриотарско ми идва това "Нова България". България е такава каквато е - няма смисъл да я правим нова, пълна с прекрасни, млади, интелигентни и мотивирани хора, с всички нейни природни дадености. По-скоро трябва да има България на политици, които умеят да управляват и да си спазват обещанията", каза още Бехар.

Логото, което изкуственият интелект ни предложи, символизира и лъв.

"България дори и в най-мрачните си години, каквито бяха комунистическите, е имала лъв в герба си. Лъвът е символ на силата, смелост. Всяка една държава използва в символите си нещо, което е част от историята", посочи Бехар. 

Експертът добави, че за него не опаковката е важна, а съдържанието и хората в партията. За Бехар с напредването на сегашните технологии, резултатите наистина могат да бъдат добри, но има нещо, което те не могат да дадат на хората, а именно харизмата.

Вижте повече в репортажа.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Новини
Виж всички новини
Технологии
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem