Ива Софиянска, Ивайла Бакалова, Емилия и Николета Лозанова кръстиха децата си

Две звездни кръщенета се случиха през изминалите седмици. Многодетната майка Ива Софиянска-Божкова и Ивайла Бакалова кръстиха децата си, съответно Стефан и Вяра.

Дъщерята на Стефан Софиянски сподели кадри от църквата, на която се вижда гордият дядо и бивш кмет на София, както и се загатва личицето на току-що покръстеното ѝ трето, най-малко дете, което носи името на баща ѝ.

До снимките в Instagram снахата на Васил Божков е написала: „Кръстихме Стефан. Той беше спокоен, аз не чак толкова. Обичам безгранично всички вкъщи! Благодарна съм.“

Новото християнче наскоро навърши две годинки. 38-годишната Ива, която е средната дъщеря на Стефан и Алиса Софиянски, и съпругът ѝ Антон имат още две по-големи деца – Мая и Васил.

Друго звездно кръщене, което се случи неотдавна в столицата беше това на малката дъщеря на Ивайла Бакалова – Вяра. Мис България 2001 преживя един от най-светлите моменти в живота си точно в деня на имения ден на детето си „Св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и София“.

Тържественият ритуал се е състоял на 17 септември в присъствието на най-близките хора на Ивайла, а тя сподели вълнуващата новина в своя Instagram, като показа и пищната украса на ресторанта, където се е състояло и тържеството.

„На 17 септември – пред Бога, пред света и пред близки, нашето малко голямо чудо – Вяра, получи своето духовно име и закрила. Едно дете, чакано с толкова търпение, надежда и любов... Вяра е благословия“, написа тя.

Източник: Tialoto.bg