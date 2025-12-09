Синтия Ериво е първата тъмнокожа актриса с две номинации за „Златен глобус“ в мюзикъл/комедия

Гласовитата Синтия Ериво отново разчупва стереотипии пише история в сезона на наградите. Актрисата направи пробив в историята на "Златен глобус", като стана първата тъмнокожа изпълнителка, номинирана два пъти за главна роля в категорията комедия или мюзикъл. Последното ѝ признание е за впечатляващото превъплъщение като Елфаба във филмовия хит на Джон М. Чу "Злосторница: Част втора" ("Wicked: For Good") - втора номинация, която идва само година след успеха ѝ със "Злосторница" ("Wicked").

Тази година Ериво се състезава рамо до рамо с Роуз Бърн за "Ако имах крака, бих те ритнала" ("If I Had Legs I’d Kick You"), Кейт Хъдсън за "Song Sung Blue", Чейс Инфинити за "Битка след битка" ("One Battle After Another"), Аманда Сайфрид за "Заветът на Ан Лий" ("The Testament of Ann Lee") и Ема Стоун за "Бугония" ("Bugonia").

Постижението на Ериво идва на фона на категория, която исторически почти не допуска тъмнокожи актриси. До момента едва 12 са достигали до номинация, а само една - Анджела Басет - е печелила отличието, през 1994 г. за ролята си на Тина Търнър в "Какво общо има любовта с това" ("What’s Love Got to Do With It").

Миналата година също беше историческа - за първи път в категорията попаднаха две тъмнокожи актриси едновременно: Ериво и Зендая за спортната драма "Претендентите" ("Challengers"). Победата тогава грабна Деми Мур за "Субстанцията" ("The Substance").

Пълният списък на тъмнокожите актриси, номинирани за главна роля (комедия или мюзикъл), включва:

Дороти Дандридж - "Порги и Бес" ("Porgy and Bess")

Даян Керъл - "Клодийн" ("Claudine")

Айрийн Кара - "Слава" ("Fame")

Дженифър Бийлс -"Флашданс" ("Flashdance")

Упи Голдбърг - "Монахини в действие" ("Sister Act")

Анджела Басет - "Какво общо има любовта с това" ("What’s Love Got to Do With It") - победителка

Пам Гриър - "Джаки Браун" ("Jackie Brown")

Бионсе - "Мечтателки" ("Dreamgirls")

Ребека Хол - "Вики, Кристина, Барселона" ("Vicky Cristina Barcelona")

Кувенжане Уолис - "Ани" ("Annie")

Фантазия Барино - "Пурпурeн цвят" ("The Color Purple")

Синтия Ериво - "Злосторница" ("Wicked")

Зендая - "Претендентите" ("Challengers")

От тези 13 признати изпълнения три са достигали до номинация за "Оскар": Керъл за "Клодийн", Басет за "Какво общо има любовта с това" и Ериво за "Злосторница".

Новата номинация идва след изненадващото отсъствие на Ериво от листата на наградите "Изборът на критиците" (Critics Choice Awards), въпреки че "Злосторница: Част втора" събра седем номинации - включително за най-добър филм, поддържаща роля за Ариана Гранде и ключови технически категории, уточнява Variety.

Церемонията по връчване на статуетките "Златен глобус" ще се проведе на 11 януари.