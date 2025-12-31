Дакота Джонсън забрави Крис Мартин – излиза с млад музикант

Дакота Джонсън предизвиква слухове за връзка с певеца на групата Role Model – Тъкър Пилсбъри.

Актрисата и музикантът бяха уловени да се наслаждават на вечеря с приятели по време на празниците.

Снимки, споделени от сайта TMZ, показват 36-годишната Дакота и 28-годишния Тъкър, седнали един до друг на масата, докато си говорят с хората срещу тях по време на вечеря на свещи.

Източник каза пред TMZ, че двамата са се „гушкали“ и са изглеждали „много близки“ през цялата вечер, което допълнително подхранва спекулациите за евентуален нов романс помежду им.

Дакота се раздели с вокала на Coldplay Крис Мартин през лятото, след близо 8-годишна връзка, започнала през 2017-а. Твърдеше се, че 49-годишният британски певец не е искал да създава ново семейство и да има повече деца, тъй като вече има двама пораснали наследника от брака си с актрисата Гуинет Полтроу. Той предложи брак на Джонсън, но двамата така и не стигнаха до етап на организиране на сватба.

През ноември пък беше разкрито, че звездата от „50 нюанса сиво“ е започнала да се вижда отново с някого, но без да бъде разкривано името му.

