Легендарният боксьор Мохамед Али на пощенска марка в САЩ

Ликът на един от най-великите в бокса - Мохамед Али, ще бъде поставен от Американската пощенска служба на марка.

Трикратният световен шампион в тежка категория почина през 2016 година на 74-годишна възраст.

"Като пазител на неговото наследство аз съм много развълнувана от това решение", заяви пред Асошиейтед Прес Лони Али, съпруга на Мохамед в продължение на почти 30 години.

"Радвам се, защото всеки път, когато хората погледнат тази марка, ще си спомнят за него", заяви още г-жа Али.

"Той имаше невероятната способност да се свързва с хората. Правеше го с всеки поотделно. Така че това е един много красив начин, по който той може отново да свързва хората чрез тази марка, когато те си изпращат писма", каза още Лони Али.

Официалното представяне на марката ще бъде този четвъртък в Луисвил, щата Кентъки - родното място на великия боксьор, където се намира и музеят, посветен на неговия живот и спортна кариера.

Снимката, която ще бъде използвана на марката, е на Асошиейтед Прес от 1974 година. Ще бъдат принтирани 22 милиона марки, като се очаква се те да генерират огромен интерес сред колекционерите. /Фокус