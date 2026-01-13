Джесика Бийл е сред най-големите фенове на съпруга си Тимбърлейк

Джесика Бийл е сред най-големите фенове на съпруга си Джъстин Тимбърлейк. 43-годишната актриса смята, че няма изпълнители като него. Тя често присъстваше на концерти от световното турне на певеца - "Forget Tomorrow". И Джесика казва, че не е чувствала необходимост да сдържа вълнението си, тъй като е толкова горда с Джъстин.

"Чувствам се така, сякаш съм там - при №1 феновете му. Той е толкова страхотен на живо. Просто няма друг като него - който може да прави изпълнения като неговите, да пее като него. Той просто носи толкова много радост. Не ми пука, ако изглеждам като луд човек. Ще танцувам здраво 2 часа и половина. Обичам музиката му, и не ми пука - просто ще го кажа, обожавам го и го обичам като артист, и изпълнител.", каза тя пред "E!News".

