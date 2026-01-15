IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Матю Макконъхи патентова образа си, за да го защити от злоупотреби с ИИ

Подходът на звездата е новаторски, поема инициативата да защити своите образ и глас

15.01.2026 | 23:30 ч. 1
EPA/БГНЕС

Холивудската звезда Матю Макконъхи е депозирал видеоклипове със своя образ и аудиозаписи с гласа си в института за интелектуална собственост на САЩ, за да ги защити от неправомерно използване от групи или платформи за изкуствен интелект, съобщава AFP.

Според агенцията в базата данни на американската Служба за патенти и търговски марки на (USPTO) има няколко аудиовизуални материала, записани от търговския клон на фондацията Just Keep Livin, създадена от Макконъхи и съпругата му Камила.

След появата на ChatGPT много артисти са обезпокоени от неконтролираното използване на техни изображения чрез генеративен изкуствен интелект. 

Няколко американски щата са приели закони, които го забраняват, но много от тях се отнасят предимно до злонамереното използване или използването за търговски цели. Само няколко, по-специално законът ELVIS, приет от местния парламент на Тенеси през 2024 г., предлагат по-широка защита.

Много малко актьори са предприели съдебни действия, за да защитят правата си. Един от най-забележителните примери остава този на актрисата Скарлет Йохансон, която през 2023 г. заведе дело срещу приложението Lisa AI за това, че без нейното съгласие е създало ИИ аватар по неин образ и подобие за реклама.

Подходът на Матю Макконъхи е новаторски, защото той поема инициативата да защити законно своите образ и глас.

Актьорът и носител на "Оскар" не е против генеративния изкуствен интелект, дори напротив. Той е придобил дял в стартъпа ElevenLabs, специализиран в гласови технологии. С негово разрешение компанията е създала аудио версия на Матю Макконъхи, базирана на изкуствен интелект. / БТА

