Енрике Иглесиас показа отблизо талантливата си дъщеря Мери

Поп звездата сподели видео с малката, която прилича досущ на майка си Анна Курникова

20.01.2026 | 21:22 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Енрике Иглесиас за пореден път напомни на феновете си защо остава една от най-обичаните фигури в латиноамериканската поп култура.

Този път не става въпрос за хит, който оглавява класациите, или за разпродаден концерт, който да попадне в заглавията на вестниците, а за нежен семеен момент.

Певецът наскоро сподели видео с дъщеря си Мери, което бързо привлече вниманието в социалните медийни платформи, подчертавайки по-меката и лична страна на световната звезда.

Известен с това, че пази личния си живот далеч от светлината на прожекторите, Енрике Иглесиас изненада феновете, като публикува откровено видео с Мери, петгодишната си дъщеря и третото от четирите му деца с дългогодишната му половинка Анна Курникова. Видеото показва баща и дъщеря, които се наслаждават на време заедно в спокойна обстановка, която прилича на лодка, подобна на тези, които семейството често използва, докато прекарва време по крайбрежието на Маями.

Източник: Tialoto.bg

Енрике Иглесиас
