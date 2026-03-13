Никол Кидман "се стреми към доброто" след развода

Никол Кидман направи първия си коментар за раздялата с Кийт Ърбън, след като подаде документи за развод с кънтри звездата през септември 2025 година.

58-годишната актриса даде обширно интервю за Variety, публикувано на 11 март, в което говори за предстоящото продължение на "Приложна магия" ("Practical Magic"), сериала "Скарпета" ("Scarpetta") на Prime Video и за личния си живот през последната година.

Попитана дали е "добре" в месеците след раздялата с Ърбън, Кидман отговаря: "Да, защото аз винаги ще се движа към доброто."

"Това, за което съм благодарна, е семейството ми - и да го запазим такова, каквото е, и да продължим напред. Това е. Всичко останало не обсъждам от уважение. Оставам на позицията: "Ние сме семейство" и това ще продължим да бъдем. Моите красиви момичета, моите съкровища, които изведнъж вече са жени", добавя тя.

Никол Кидман и Кийт Ърбън, който също е на 58 години, се запознават през 2005 г., а година по-късно сключват брак. Двамата имат две дъщери - 17-годишната Сънди Роуз и 15-годишната Фейт Маргарет.

Коментарът на Кидман за развода идва, след като в началото на интервюто от Variety я питат дали "всяка година не е просто годината на Никол Кидман".

"Е, не и миналата. Бях тиха. Имах други неща, които се случваха. Бях се затворила в себе си", отговаря тя. А на въпроса дали е "готова да излезе от черупката си", Кидман казва: "Сега съм на място, в което казвам: "2026-а. Хайде." Имам "Омагьосваща магия" със Сандра Бълок. Ще бъда изцяло в режим на вещица."

В документите за развода, подадени в окръг Дейвидсън, Тенеси, се посочва, че бившата двойка е преживяла "брачно напрежение и непреодолими различия", които са накарали Кидман да "предприеме бракоразводно производство" срещу Ърбън. Според споразумението, което People цитира през септември, двамата вече са били постигнали договорка как да разделят личните си вещи. Разводът им е уреден и финализиран на 6 януари - Кидман получава основно попечителство над дъщерите им в дома си в Нашвил, а и двамата родители се съгласяват занапред да носят обща отговорност за важните решения в живота на момичетата.

В разговора с Variety Никол Кидман подчертава и желанието си през идните месеци да прекарва повече време с дъщерите си. Темата идва, след като я питат дали някога е обмисляла да режисира филми.

"Въртях се около тази идея. Но или съм била прекалено заета, или прекалено уморена. Все още има неща, които искам да направя като актриса. Искам отново да се върна към театъра. Играла съм на Бродуей и на Уест Енд по няколко пъти. Но ме вълнуват Off-Broadway проекти, а в някакъв момент дори и регионален театър - например в Чикаго. Тези неща са различни и вълнуващи, просто трябва децата ти да са стигнали определена възраст, за да можеш да го направиш. Сега не е моментът за мен. Трябва да се грижа за тези деца. Това е в папката ми "За в бъдеще". А това лято трябва да е пълно с неща за децата", казва тя.

Следващият филм на Никол Кидман - "Приложна магия 2" - тръгва по кината на 11 септември.