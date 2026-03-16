10-те най-стилни звездни двойки на тазгодишните Оскари

За пореден път червеният килим в холивудския театър „Долби“ беше облечен с блясък за наградите „Оскар“ през 2026 г., посрещайки най-ярките звезди, най-бляскавите визии... и най-влюбените двойки.

В нощ на нерви и силни емоции, любовта определено витаеше във въздуха. И докато Тимъти Шаламе и Кайли Дженър избраха да не показват връзката си на червения килим, но все пак в залата не спряха да се гушкат, то много холивудски знаменитости позираха със своите половинки: Ник Джонас и Приянка Чопра, Ема Стоун и Дейв Маккари, Пол Мескал и Грейси Ейбрамс, Крис Еванс и Алба Баптиста...

Нека видим кои бяха най-стилните и горещи звездни двойки на Оскарите през 2026 г.:

Тимъти Шаламе и Кайли Дженър

Тимъти и Кайли позираха заедно на червения килим на афтърпартито на Vanity Fair след Оскарите; Снимка: Getty Images

Кайли Дженър пропусна червения килим, но се присъедини към гаджето си Тимъти Шаламе вътре, за да отпразнува номинацията му за най-добър актьор за „Върховния Марти“. Тими не взе статуетката, но белият му костюм за случая стана популярен. По-късно влюбените все пак позираха заедно на червения килим на партито на Vanity Fair след Оскарите, като за случая Кайли смени червената блестяща рокля с дълбоко деколте (на основната снимка) – с подобна, но в черно.

