Никол Кидман разпали слуховете за нова връзка

Никол Кидман и Саймън Бейкър предизвикаха слухове за нов, зараждащ се романс помежду им.

Двамата наскоро са били забелязани да се държат за ръце на червения килим по време на премиерата на „Скарпета“ на 3 март в Ню Йорк

По време на премиерата на криминалната драма двамата австралийци са били видени да се държат твърде интимно.

След прожекцията на филма те са снимани да влизат заедно на афтърпартито. Изглежда, че химията им на екрана като двойка се е развила и зад камера.

Евентуалната им романтична връзка ще е още по-забележителна, като се има предвид, че Никол е тази, която е предложила на Саймън ролята на профайлъра на ФБР Бентън Уесли, докато тя играе съдебния патолог на име Кей Скарпета.

Никол разкри наскоро пред The Daily Telegraph.: „Познаваме се през голяма част от живота си. Винаги съм искала да направя нещо съществено със Саймън.“

Тя добави: „И така, аз си казах: „Би ли, моля те, моля те, направи това с мен?“ А той беше в момент от живота си, когато можеше да взема решения да бъде далеч от дома и да прави неща, които му харесват, така че беше нещо като късмет. Той ми каза „да“.“

