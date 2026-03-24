Принцеса Шарлийн от Монако с уникална визия на Бала на розите

48-годишната кралска особа за пореден път бе една от най-красивите дами на вечерта

24.03.2026 | 21:00 ч. 2
Снимка: Getty Images

Елегантност и безупречен стил се срещнаха в една запомняща се вечер в Монако, където принцеса Шарлийн отново доказа, че е сред най-впечатляващите дами на съвременната кралска сцена.

По време на ежегодния Бал на розите – едно от най-престижните светски събития в Княжеството – тя се появи редом до съпруга си принц Албер II и привлече всички погледи с визия, която съчетава блясък, женственост и внимателно подбрани детайли.

Тазгодишното издание на бала, организирано от принцеса Каролина от Хановер, премина под знака на галактическа тема, превръщайки пространството в истинско космическо преживяване. Залите бяха трансформирани с футуристични елементи, светлини и декори, вдъхновени от планети и космически пейзажи, което създаде идеален фон за модни интерпретации с блясък и въображение.

Принцеса Шарлийн се открои със своята впечатляваща рокля – сияйно творение на Elie Saab. Дизайнът с едно рамо и ефект на наметало придаваше драматичност, докато пайетите улавяха светлината при всяко движение на принцесата. Корсажът, украсен с фини бляскави елементи, преминаваше в ефирна пола с деликатни вълни и акценти, които подчертаваха силуета ѝ.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

