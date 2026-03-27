Кейт Мидълтън наруши протокола в Кентърбъри, с какво се появи?

Принцът и принцесата на Уелс присъстваха на церемонията по интронизацията на дейм Сара Мълали като 106-и архиепископ на Кентърбъри тази сряда в Кент. Това е исторически момент, тъй като за първи път жена заема тази позиция.

За случая Кейт Мидълтън отново демонстрира естествената си елегантност и дебютира с елегантна рокля палто от една от любимите си марки, Suzannah London.

Церемонията се проведе в кентърбърийската катедрала, една от най-важните църкви в Обединеното кралство и историческото седалище на архиепископа на Кентърбъри, най-висшият духовен авторитет на Англиканската църква.

Многобройни представители на религиозни власти и институции присъстваха на събитието, което беше пропито със символика и традиции. Принц Уилям присъства от името на крал Чарлз III, следвайки традицията наследникът на трона да присъства на подобни тържествени поводи.

Най-елегантната вълнена визия на Кейт

Марката на роклята, която Кейт избра, е основана през 2006 г. от британския дизайнер Сузана Краб и е особено популярна сред жените от британското кралско семейство. По принцип роклята палто на принцесата има подвижен колан, но тя е решила да се откаже от него за този случай.

Принцесата на Уелс често избира тази марка за официални събития, тъй като нейните дизайни са известни със своята класическа елегантност и вечни линии. Това е поредният път, когато тя избира дреха на Suzannah London за важен повод, демонстрирайки доверието си в марката.

