Какви правила спазват хората "пълнеж" на лъскавите церемонии?

Когато погледнеш към публиката на голяма церемония по награждаване, между най-големите звезди в Холивуд има и хора, за които почти никой не говори - така наречените "пълнещи местата" (seat fillers). Това е специфична група обикновени хора, чиято задача е да заемат местата на знаменитостите, когато те станат - дали за да отидат до тоалетната, или за да излязат на сцената.

По принцип те трябва да останат напълно анонимни, но понякога попадат в светлината на прожекторите. Такъв момент имаше по време на "Оскарите" (Academy Awards) през 2015 г., когато водещият Нийл Патрик Харис слезе в публиката и започна да търси именно такива хора, за да си поговори с тях на живо.

А през 2022 г. темата отново стана актуална заради шега на водещата Ейми Шумър, която се престори, че бърка Кристен Дънст с "пълнещ място", вместо с актриса, номинирана същата вечер за ролята си в "Силата на кучето" ("The Power of the Dog"). След вълна от критики Шумър по-късно заяви, че това е било "режисирана сценка" и че никога не би проявила неуважение към Дънст.

Малко преди "Оскарите" през 2026 г. People разговаря с Арджун Манджунат - 22-годишен създател на съдържание от Питсбърг, който е бил "пълнещ място" на наградите "Грами" (Grammy Awards) през февруари. Той разказва за пет неща, които малко хора знаят за тази роля.

Сами плащат разходите си

Колкото и желана да е тази позиция, тя е изцяло доброволна. Това означава, че хората не получават заплащане, въпреки че често прекарват над 10 часа на място, а освен това сами поемат разходите за пътуване и настаняване.

За Арджун Манджунат това не е било пречка. Като инфлуенсър на пълен работен ден той вижда подобно преживяване като перфектно съдържание за социалните мрежи, дори и когато трябва да организира пътуване до Лос Анджелис само с няколко седмици предизвестие.

"Когато се появи такава възможност, скачам веднага. Освобождавам си графика без да се замисля", казва той.

Нямат право на телефони

За тях важи стриктно правило без телефони.

Когато участниците за "Грами" се регистрират в конгресния център в Лос Анджелис преди началото на церемонията, те трябва да предадат телефоните си и ги получават обратно едва след края ѝ.

Това означава, че не могат да правят снимки - нито на себе си, нито от самото събитие. Въпреки това Арджун Манджунат успява да заобиколи правилото, като убеждава човек извън тази група да го снима пред сцената и да му изпрати снимката по-късно.

Не могат да ядат или пият

Ограниченията не свършват с телефоните. По време на церемонията те нямат право да консумират храна или напитки, освен вода.

"Предупреждават те предварително. Казват ти: "Закуси добре", казва той.

Особено стриктно се следи това за хората, които се настаняват в близост до сцената, където седят най-големите звезди.

"Изрично ти казват, че нямаш право да пипаш нищо от масите - абсолютно никаква храна", допълва той.

Трябва да спазват строг дрескод

Облеклото е строго формално и всеки, който не отговаря на изискванията, просто няма да бъде допуснат.

Жените трябва да са облечени в елегантни, но не прекалено натруфени рокли в тъмни цветове или официален панталонен костюм. Мъжете - в черен или тъмносин костюм или смокинг с риза и вратовръзка.

За Арджун Манджунат това означава да облече първия си смокинг от времето на абитуриентския си бал.

"Бяха изключително конкретни в указанията. Направо ти казват: "Случвало се е и преди - моля, не го правете", казва той.

Не могат да заговарят знаменитости

Макар да се намират буквално на метри от най-големите имена в индустрията, те нямат право да ги заговарят.

"Не можеш да говориш с тях, освен ако те първи не заговорят теб - всичко трябва да е напълно естествено. Беше малко като в дистопия. Направо като в "Игрите на глада" ("The Hunger Games")", обяснява той.

По време на "Грами" той за кратко се оказва на маса с Ноа Каан и въпреки правилата успява да размени няколко думи с него, дори го насърчава да стане и да танцува, докато Бруно Марс изпълнява на живо хита си "I Just Might" само на няколко метра от тях.

След края на церемонията Арджун Манджунат се засича и с комедийната актриса Ники Глейзър, а на живо вижда още куп известни лица.