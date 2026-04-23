7 признака на токсичната личност

Всички имаме онзи човек (или хора) в обкръжението си, работата, сред съседи, познати, след среща с когото се чувстваме неприятно, дори леко напрегнати. Може да е най-добрата ви приятелка от детството, „загрижен“ колега или дори партньор. Проблемът е, че токсичността рядко е явна, защото тя се крие в малките подмятания, фините манипулации и невидимите игри на власт.

Ако все още не сте сигурни дали споделяте времето и емоциите си с такива хора, ето няколко сигурни знака, че около вас има токсична личност.

1. Тестът с добрата новина

Обърнете внимание какво се случва, когато споделите голям успех, малка радост, хвалите се за нещо, което сте закупили. Токсичният човек няма да се зарадва. Той или ще омаловажи постижението ви „Е, това не е толкова трудно“, или веднага ще смени темата със своя история, за да върне светлината на прожекторите върху себе си. Наблюдавайте изражението на лицето и интонацията, когато разговаря с вас.

2. „Шегата“, която боли

Токсичните личности често казват нещо обидно за външния ви вид, способностите ви, напомнят ви за някоя случка или нещо друго, което за вас би било неприятно, но нали е поднесено с усмивка... А когато се засегнете, ви изкарват виновни, казвайки ви, че нямате чувство за хумор. Това е начин да ви обиждат, без да поемат отговорност за думите и действията си.

3. Вие сте техният безплатен терапевт

Връзката с токсичен човек е напълно извън баланс и няма значение дали това е ваша приятелка, добър познат или позната и т. н. Токсичните хора могат да прекарат часове в оплакване от живота си, но когато вие имате нужда да споделите нещо за 5 минути, те изглеждат разсеяни, гледат си телефона или изведнъж трябва да тръгват нанякъде. Те ви използват като „кошче за емоционални отпадъци“, но остават напълно глухи за вашите нужди. В края на такъв разговор вие се чувствате изцедени, докато те си тръгват видимо облекчени и заредени.

