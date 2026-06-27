Калъм Търнър с признания за връзката с Дуа Липа

Калъм Търнър заяви, че с Дуа Липа гледат да прекарват колкото се може повече време заедно.
36-годишният актьор и 30-годишната певица скоро сключиха брак.
Те рядко говорят за връзката си, но сега Калъм направи изключение.
"Искаш да си вдъхновен от човека, с когото си. Ние се уверяваме, че сме заедно колкото се може повече", коментира актьорът пред "The Hollywood Reporter".
Те обичат да споделят с другия любимите си неща - книги, филми и т.н.
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