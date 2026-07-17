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Кара Делевин с интересно признание за своя сексуален живот

Вече не прави секс пияна

17.07.2026 | 21:12 ч. Обновена: 17.07.2026 | 21:13 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кара Делевин проговори открито за сексуалния си живот. 33-годишната актриса и моделка разкри, че е много различна в сравнение с приятелката си - певицата Минке.

Кара намира "трезвения секс" за труден, тъй като така за нея актът става много по-дълбок и емоционален, отколкото е свикнала.

Звездата е трезвена от 2022 г. - тогава тя спря да пие алкохол и да приема наркотици.

Сега тя осъзнава, че преди това е търсила "любов и утвърждение чрез секса".

"Трезвеният секс след всичо това определено е труден. Променя се, но е толкова по-дълбок и толкова по-емоционален. Преди отдавах по-голямо значение на секса и валидацията от хората. Мислех си: "О, аз съм перверзна. Наистина съм разгонен човек.". Но мисля, че търсих любов и утвърждение чрез секса", посочи тя пред списание "Playboy".

Какво още издаде тя четете в teenproblem.net

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звезди Кара Делевин сексуален живот
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