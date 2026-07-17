Пекин: Никога не сме се намесвали в изборите в САЩ

Китай отхвърли обвиненията на американския президент Доналд Тръмп, че Пекин се е намесил в президентските избори в САЩ през 2020 г., като заяви, че никога не е предприемал подобни действия и няма интерес да го прави.

"Твърденията на САЩ са изцяло измислени и целят да злепоставят Китай. Нямаме интерес да се намесваме в американските избори и никога не сме го правили", заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Дзян.

Той беше попитан и дали изказванията на Тръмп могат да се отразят на очакваното посещение на китайския президент Си Дзинпин в САЩ през септември.

"Както току-що казах, призоваваме Съединените щати да спрат да използват Китай като тема в своите избори и да предприемат действия, които са в интерес на китайско-американските отношения", отговори говорителят, цитиран от БГНЕС.

На 17 юли Тръмп използва обръщение към нацията, за да повтори и засили твърденията си за изборни измами и чуждестранна намеса. Подобни обвинения той отправяше и след президентските избори през 2020 г., когато отказваше да признае загубата си.

"Америка се завръща и се справя наистина добре, но все още сме изправени пред сериозно предизвикателство, което трябва спешно да бъде разрешено, защото никоя страна не може да бъде велика без справедливи и честни избори", заяви американският президент.

Тръмп обяви още, че ще разсекрети документи, които според него доказват, че Китай незаконно е придобил 220 милиона досиета на американски избиратели. По думите му те съдържат имена, адреси, телефонни номера, политически предпочитания и други данни, използвани при регистрацията за гласуване.

Подновените обвинения на президента обаче противоречат на резултатите от предишни одити и проверки. Сред тях е и оценка, направена от Уилям Бар, който по това време беше главен прокурор в администрацията на самия Тръмп. Проверката не откри значими доказателства за измами, които да са повлияли на президентските избори през 2020 г.