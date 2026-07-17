BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 118

Пекин: Никога не сме се намесвали в изборите в САЩ

Тръмп обеща да разсекрети документи за предполагаема китайска намеса

17.07.2026 | 22:48 ч. Обновена: 17.07.2026 | 22:52 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Китай отхвърли обвиненията на американския президент Доналд Тръмп, че Пекин се е намесил в президентските избори в САЩ през 2020 г., като заяви, че никога не е предприемал подобни действия и няма интерес да го прави.

"Твърденията на САЩ са изцяло измислени и целят да злепоставят Китай. Нямаме интерес да се намесваме в американските избори и никога не сме го правили", заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Дзян.

Той беше попитан и дали изказванията на Тръмп могат да се отразят на очакваното посещение на китайския президент Си Дзинпин в САЩ през септември.

"Както току-що казах, призоваваме Съединените щати да спрат да използват Китай като тема в своите избори и да предприемат действия, които са в интерес на китайско-американските отношения", отговори говорителят, цитиран от БГНЕС.

Свързани статии

На 17 юли Тръмп използва обръщение към нацията, за да повтори и засили твърденията си за изборни измами и чуждестранна намеса. Подобни обвинения той отправяше и след президентските избори през 2020 г., когато отказваше да признае загубата си.

"Америка се завръща и се справя наистина добре, но все още сме изправени пред сериозно предизвикателство, което трябва спешно да бъде разрешено, защото никоя страна не може да бъде велика без справедливи и честни избори", заяви американският президент.

Тръмп обяви още, че ще разсекрети документи, които според него доказват, че Китай незаконно е придобил 220 милиона досиета на американски избиратели. По думите му те съдържат имена, адреси, телефонни номера, политически предпочитания и други данни, използвани при регистрацията за гласуване.

Подновените обвинения на президента обаче противоречат на резултатите от предишни одити и проверки. Сред тях е и оценка, направена от Уилям Бар, който по това време беше главен прокурор в администрацията на самия Тръмп. Проверката не откри значими доказателства за измами, които да са повлияли на президентските избори през 2020 г.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

китай доналд тръмп избори
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem