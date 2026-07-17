Прическата на пластове на Кая Гербер е най-актуалната за лятото

Ако има една прическа, която това лято категорично завладя салоните и социалните мрежи, това безспорно е прическата на пластове, известна още като „лейъринг“ (layering).

След години, в които доминираха тежките, геометрични линии и идеално правите дължини, тенденциите при прическите през 2026 година се обръщат към нещо много по-естествено – движение, лекота и коса, която изглежда жива.

Именно затова косата на пластове се превърна в предпочитан избор както на фризьорите, така и на знаменитости като Джиджи Хадид, Кая Гербер, Хейли Бийбър, Лили Колинс и Суки Уотърхаус.

Вместо да променя напълно визията, тази техника подчертава естествената красота на косата, придава обем там, където е необходим, и прави прическата по-лека, по-динамична и много по-лесна за оформяне.

Какво всъщност представлява лейърингът?

Макар много хора да използват термините „прическа на пластове“ и „лейъринг“ като синоними, модерната техника е далеч по-прецизна от класическото подстригване на пластове.

Лейърингът представлява индивидуално изградени слоеве, които разпределят тежестта на косата, оформят силуета и създават естествено движение. Вместо просто да се отнема дължина, всеки пласт се съобразява със структурата на косъма, плътността на косата и формата на лицето.

Резултатът е коса, която изглежда по-жизнена, по-лека и по-обемна, без да губи своята естествена плътност.

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