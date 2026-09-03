Керемедчиев: Войната между Русия и Украйна навлиза в нов етап на ескалация

Войната между Русия и Украйна навлиза в нов етап на ескалация, при който действията вече все по-често излизат извън непосредствената зона на бойните действия. За Москва е от ключово значение да ограничи украинското производство на дронове и далекобойни оръжия и в опитите си да постигне това си позволява действия и на територията на европейски държави.

Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в предаването "България сутрин".

"За Русия е много важно да ограничи възможностите за дронове и затова си позволява навлизане на територията на държави от Европейския съюз", коментира той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според Керемедчиев липсата на решителен напредък на фронта кара двете страни да търсят други начини да отслабят противника.

Украйна атакува складове и други обекти, които имат важно значение за руската система за снабдяване. Москва от своя страна се стреми да прекъсне производството на украински далекобойни ракети и дронове.

Керемедчиев обясни, че Киев разширява тези способности с европейска помощ, като особено активно се включва Великобритания. Значение имат както разрешенията за използване на ракети Storm Shadow/SCALP, така и създаването на съвместни предприятия за производство на дронове, включително с Германия.

По думите му повече от 800 украински или съвместни предприятия произвеждат и доставят безпилотни летателни апарати на военните на Киев.

"Русия предприема крайни мерки, за да неутрализира тези дронове, достигайки дори до европейските производители", подчерта бившият заместник-външен министър.

Според Керемедчиев засилването на въздушните атаки е пряко свързано със ситуацията на фронта.

"В момента липсата на развитие на бойното поле се превръща в терор над населението", подчерта той.

Украйна се опитва да увеличи броя на системите Patriot, за да ограничи ежедневните руски въздушни удари. А Москва от своя страна търси начини да намали възможностите на Киев да атакува руска територия с дронове.

Керемедчиев свърза с мерките за сигурност и нарушенията във въздушния трафик в Русия след предупрежденията на украинския президент Володимир Зеленски за легитимни цели във въздушното пространство над страната.

Бившият заместник-министър на външните работи коментира и поведението на България на фона на нарастващото напрежение.

Според него трябва да се прави разлика между говоренето, предназначено за вътрешнополитическа употреба, и официалните позиции, които София представя пред международните си партньори.

"По-важно е да видим официално навън какво излиза от България", увери Керемедчиев.

По думите му позицията на страната е ясно определена и България застава до партньорите си. Той смята, че развитието на ситуацията налага и свикването на Консултативния съвет за национална сигурност.

Гостът подчерта, че войната в Украйна все повече остава предимно европейски въпрос, докато вниманието на американския президент Доналд Тръмп в момента е съсредоточено върху конфликта с Иран.

В същото време той вижда важна промяна в поведението на традиционни партньори на Москва. Керемедчиев открои позициите на Индия и Китай по време на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

Индийският премиер Нарендра Моди публично настоя за мирно уреждане на конфликта и започване на преговори, което според Керемедчиев представлява важен сигнал към Москва. Паралелно с това Русия става все по-зависима от Китай.

"Единственият вариант за преговори е външен натиск от страна на партньорите на Русия", изрази увереност той.

"Русия не е мръднала и на милиметър"

Керемедчиев е скептичен за възможността скоро да бъде организирана среща на най-високо равнище, която да доведе до пробив в преговорите.

Според него контактите по-скоро ще продължат на по-ниско ниво, тъй като засега Москва не показва готовност да промени основните си условия.

"Русия не е мръднала и на милиметър от първоначалните си искания", припомни бившият заместник-министър на външните работи.

По отношение на американските военни самолети в България и инцидентите около въздушното пространство на държави от НАТО Керемедчиев призова за спокойствие, но и за повишено внимание.

"НАТО не е само отговорност, но и общност, която защитава своите членове", подчерта той, като предупреди, че в България трябва да се следи и за риска от активиране на "спящи клетки" и евентуална подготовка на терористични актове.