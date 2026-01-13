Имуностимуланти? В никакъв случай по време на инфекция

Имунната система трябва да се стимулира, когато има показания за това. А показанията за това не са вътрешните усещания, а имунологични изследвания, които уточняват, че тя не е добре. Хора, още повече по време на инфекция, не трябва по никакъв начин да стимулират имунната си система, защото можем да получим неприятни ефекти, каза пред БНТ проф. Доброслав Кюркчиев - началник на лаборатория по клинична имунология в УМБАЛ "Иван Рилски".

По думите ми "имунната система не е само една красива фея, която ни пази, тя може да стане грозна вещица, която може да се обърне срещу нас".

"Имунитетът не е нещо, което работи количествено. Той трябва да е една балансирана система и ако не откриеш дисбаланс, да човъркаш една балансирана система никога не е добра идея и в живота, и в имунната система", каза професорът.

Проф. Кюркчиев поясни, че и прекомерната употреба на витамините може да има негативни последствия, т.е. на първо място трябва да се направят изследвания и на база на това да се уточни дали и колко витамини трябва да се дават.

Утопична е концепцията според него за това, че с "имуностимуланти може да се сложи щит срещу грипа".

Вариант е ваксината, която от своя страна също не е гаранция, но поне "протичането на заболяването е по-леко".

"Тъпченето с имуностимуланти усилва риска от неблагоприятно прекарване на болестта именно заради свръхреакция на имунната система, която е напълно възможна", каза праф. Кюркчиев.