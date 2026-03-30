Критично: Инфекциозните отделения във Врачанско са пълни с болни от морбили

Инфекциозното отделение на белослатинската болница е препълнено със заболели от морбили.

Въпреки усилията на здравните власти в областта, заболяването да не прехвърли границите на област Враца, е установено тригодишно дете с идентични симптоми от община Козлодуй.

Не е ясно как разпространението е стигнало дотам.

Междувременно и общинските власти вземат мерки – карантинирани са класове, а мобилен кабинет на РЗИ ваксинира деца на място в населените места.

От първия случай в началото на март досега са установени 30 лица с морбили, като вече има и хоспитализирано дете със симптомите на болестта от козлодуйското село Гложене.

Близките твърдят, че не са имали контакт с болен.

"По данни на майката преди пет-шест дни се е почувствало неразположено, с болки в гърлото, висока температура, отпаднало, не се храни, лекувано е от педиатър в Козлодуй, приело е една доза антибиотик, след което е получило обилен обрив, прието е при нас със съмнение за морбили, обривът не прилича на алергичен", каза директорът на МБАЛ – Бяла Слатина д-р Светлана Тодорова.

Очакват се лабораторните резултати.

Междувременно вече се пренасочват болни и към други области за лечение, тъй като в инфекциозното отделение в Бяла Слатина няма свободни места.

В детски градини и училища на територията на общината е въведен задължителен здравен филтър за температура сутрин. Там, където се налага, е въведено обучение от вкъщи.

"Изготвили сме списъци на неимунизираните деца. В четвъртък и петък 22 деца са имунизирани, а във вчерашния ден мобилният кабинет на РЗИ е имунизирал още 6 деца, което е добър показател", заяви заместник-кметът на община Бяла Слатина Боряна Петкова.

Не навсякъде обаче родителите се отзовават. Така в село Попица пропадна ваксинацията на две деца.

Във Враняк и Бъркачево се отзоваха всички по списък с пропуснати дози, но не на всички беше поставена ваксина.

При първа възможност детето трябва да се ваксинира при личния си лекар.

"Искам да се обърна към родителите на неимунизираните деца, че това не е обикновена шарка, това е морбили, която протича по-тежко, късни усложнения, засяга ушите, очите, бронхопневмония", заяви директорът на РЗИ – Враца д-р Чавдар Манов.

И кметовете по места съдействат на здравните власти.

"Очаквам родителите да станат по-отговорни и наистина е наложително, защото вече има огнища", каза кметът на село Бъркачево Благовеста.

Сред рисковите групи със съвети работят и здравните медиатори.

"Даваме пример, защото има и имунизирани деца, които се сблъскват със заболяването, но разликата е огромна, когато едно дете е имунизирано, успява да прекара болестта доста по-леко", коментира здравният медиатор Маргарит Тасков.

Съветът на специалистите е да се ограничат гостуванията и тържествата в рисковите общности. Един заболял от морбили може да зарази до 20 здрави и за кратко време ситуацията да стане неуправляема.

