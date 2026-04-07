Хемофилия - висок клас терапии и пациентите забравят за болестта

България отбелязва Световния ден на хемофилията с призив за ранна диагностика, а тази година акцентът е поставен върху критичната нужда от разпознаване на симптомите.

Детският хематолог доц. д-р Атанас Банчев заяви пред Bulgaria ON AIR, че хемофилията е нарушение, при което липсва определен белтък в кръвта.

По думите му преди 10-15 години за лекарите е било невъзможно да помислят, че човек с хемофилия може да е играе футбол с връстниците си. В днешно време лекарите разполагат с толкова висок клас терапии, че скоро пациентите ще забравят, че имат проблем с хемофилията.

Хематологът изтъкна, че България разполага с достатъчно специалисти по заболявания, свързани със съсирването на кръвта.

"Нямаме нужда от хематолози, имаме нужда от добре структурирани центрове за тези пациенти", подчерта той.

"Раждаш се по този начин, не можеш да се заразиш. Нямаш възможност да образуваш съсирване на кръвта по правилен начин. При минимални натоварвания на тялото започваш да получаваш кръвоизливи в големите стави", обясни той за зрителите.

Тези заболявания на кръвосъсирването са нещо, за което искаме да информира през този месец, отбеляза гостът.

По думите му огромна част от децата с хемофилия могат да си прилагат сами липсващия белтък: "Нашите пациенти и техните родители са абсолютни герои с това, което правят".

Цветана Янева разбира за диагнозата на сина си Спиридон Тодоров, когато той е на година и три месеца. В момента Спиридон е на 5 години и води пълноценен живот.

"Нямам фамилна анамнеза и при мен за пръв път се получава мутацията", отбеляза тя в студиото на "България сутрин".

Янева поясни, че жените са носители на заболяването, а мъжете се сдобиват с него. Първите симптоми са необичайни синини, които продължават дълго време.

"Ранната диагностика е изключително важна. Превенцията от последващи усложнения е доста по-ефективна. Лекуващият специалист може да определи тежестта на заболяването и да назначи подобаващо лечение, което най-често е под фортмата на венозни инжекции", каза още майката на Дони.

Според нея диагнозата му е отключила вратата за пълноценния начин на живот за детето: "Обяснили сме му, че кръвта му е специална и трябва да се пази".

Лечението на заболяването ги е научило на дисциплина, търпение и смелост.

"Благодарни сме на това заболяване, защото той е прекрасен и всеки ден се гордеем с него. Важно е да говорим по темата, защото тези деца са абсолютно нормални - скачат, тичат... Хората не трябва да бъдат предубедени и да се страхуват", настоя Янева.

Дони сподели, че мечтае един ден да пилотира хеликоптер. Не го е страх от иглите и е свикнал с тях. Обича да плува и да свири на пиано.