5 грешки, които блокират горенето на мазнини след 40

Навършването на 40 години често носи неочаквани промени: числото на кантара се покачва без причина, енергията спада и се появяват упорити мазнини по корема, въпреки че все още правите всичко, което „преди е работило“. Хормоналните промени – а именно намаляването на естрогена и прогестерона – променят начина, по който тялото ви съхранява и изгаря мазнини. Ако усещате, че сте „зациклили“, може би някоя от тези пет често срещани грешки вероятно е виновникът. Кои са те?

5 грешки, които блокират горенето на мазнини при жени 40+

Храните се, сякаш все още сте на 30

Калорийните ви нужди намаляват с възрастта поради естествена загуба на мускулна маса (саркопения). Много жени обаче продължават да ядат едни и същи порции или да разчитат на закуски с високо съдържание на въглехидрати (овесени ядки, препечен хляб, смутита). Това повишава инсулина (който играе роля и при съхранението на мазнини в тялото).

Имайте предвид, че след 40 години чувствителността към инсулин спада.

Вместо това дайте приоритет на протеините (30 грама и повече на хранене), здравословните мазнини и фибрите, за да стабилизирате кръвната захар и да активирате хормоните, изгарящи мазнини.

Обсебени сте от кардиотренировките

Часовете, прекарани на елиптикал или безкрайното бягане може да изглеждат продуктивни, но интензивните кардиотренировки повишават кортизола – хормона на стреса. Високият кортизол насърчава складирането на висцерални мазнини в средната част на тялото и разгражда мускулната тъкан, а по-малко мускули означават по-бавен метаболизъм.

Какво да направите?

Заменете две кардиосесии със силови тренировки и добавете кратки, високоинтензивни интервали (20 секунди спринт, 40 секунди почивка), за да стимулирате растежния хормон, който намалява след 40 години.

Не спите достатъчно

Това е най-пренебрегваният метаболитен блокер. Лошият сън намалява лептина (сигнал за ситост) и увеличава грелина (хормон на глада), което ви кара да жадувате за захар и рафинирани въглехидрати.

Хроничният стрес поддържа кортизола висок, сигнализирайки на тялото ви да задържи мазнините в корема „за всеки случай“. Дори перфектното хранене се проваля тук.

Опитайте се да приоритизирате 7-8-часовия сън и ежедневните ритуали за понижаване на стреса (ходене, дълбоко дишане, повече магнезий), за да намалите кортизола и да отключите изгарянето на мазнини.

