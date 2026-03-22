Ветровита и хладна неделя, температура до 12 градуса

Днес облачността ще е значителна, на много места с валежи от дъжд. След обяд над югозападните райони за кратко облачността ще се разкъса.

Ще духа до умерен, в Източна България временно силен вятър от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по високите котловинни полета на Западна България до минус 2°, а в София – около 1°. Максималните температури ще бъдат предимно между 7° и 12°, в София - около 8°. В планините ще е облачно с валежи от сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 2°, на 2000 метра – около минус 3°. По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. / БГНЕС