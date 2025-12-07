Блокада за камионите: Затвориха Кулата и Илинден

Преминаването на камиони над 12 тона през граничните пунктове Кулата и Илинден е ограничено заради стачката на гръцките фермери, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Първо преминаването на камиони беше спряно на ГКПП Кулата като беше въведен обходен маршрут I-1 София - Кулата през пътен възел "Симитли" - път II-19 Симитли - ГКПП "Илинден".

Малко по-късно бе спряно и движението по път II-19 в района на ГКПП Илинден за камиони над 12 т с ремаркета и полуремаркета.