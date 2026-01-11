Геополитическата обстановка изисква стабилно управление в България

Геополитическата обстановка не само в България, но и в целия свят, изисква България да има стабилно управление. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Даниел Лорер в предаването "Опорни хора".

"Светът се пренарежда и ние сме интегрална част от него. Аз, като българин, европеец и атлантик, смятам, че България трябва да се управлява много внимателно и твърдо в момента, за да може да отстоява своята позиция и заедно с нея - тази на целия съюз", категоричен е Лорер пред Bulgaria ON AIR. "Много ми се иска не само аз, но и всичките мои 239 колеги, тази година мъдро да се замислим какво можем да направим, за да върнем доверието на избирателите и в този парламент, и в следващия", каза още депутатът.

На въпрос на Ганиела Ангелова може ли да се роди ново управление в 51-ия парламент, Лорер отговори:

"Дядо Коледа с чудесата мина вече. Освен ако не е оставил някакъв подарък под елхата, който не сме го видели, ми се вижда много трудно. Получателят на третия мандат - най-вероятно БСП, ще трябва да положи доста усилия, за да убеди някакво мнозинство в парламентарната зала, че има смисъл този парламент да продължава да живее".

Той се обяви и за автоматизация на изборния процес.

"За да няма човешка грешка, да няма невалидни бюлетини. И поне това да отпадне като част от предизборните манипулации, на които се нагледахме... Смятам, че има много сериозно мнозинство в този парламент за връщане на някакви машини в Изборния кодекс. Какви точно ще бъдат те е въпрос на преговори, може би на протести, може би и на двете. Но аз вярвам, че следващите избори ще бъдат автоматизирани", сподели Лорер.