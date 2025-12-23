Прагматизмът на самата Украйна изисква „въоръжено оттегляне от съюза“

Единадесет месеца след завръщането си в Белия дом администрацията на Тръмп смята, че най-накрая е намерила начин да разреши четиригодишната война в Украйна. Формулата ѝ изглежда проста: земя в замяна на гаранции за сигурност.

Съгласно настоящия план – или това, което е известно за него – Украйна ще отстъпи 20% от Донецк, които в момента контролира, на Русия в замяна на пакет от гаранции за сигурност, включващ ангажимент от страна на САЩ по „член 5“, европейска „успокояваща сила“ в следвоенна Украйна и украинска армия от 800 000 души в мирно време, пише за Responsible Statecraft д-р Дженифър Кавана, старши научен сътрудник и директор по военен анализ в Defense Priorities.

Въпреки оптимизма на американските официални лица, е малко вероятно това предложение да сложи край на конфликта.

Има по-добър път за Украйна, който ще направи страната по-сигурна и по-уверена в тази сигурност в дългосрочен план, без да преминава руските червени линии или да изисква обширни ангажименти от страна на САЩ: въоръжена неутралност. Ще обясня.

Настоящото предложение преминава ясните руски червени линии, като планира европейски сили в Украйна и обвързва Украйна с де факто военен съюз със САЩ, но това не са най-големите пречки. По-значителният проблем е, че споразумението е непопулярно и сред украинците – не защото предлага твърде малко, а (както чух в Киев по-рано този месец) защото предлага толкова много, че е невероятно.

Американските преговарящи трябва да приемат прагматизма на Украйна. Вместо да основава споразумението на обещания за сигурност, които не може да изпълни по надежден начин, Вашингтон трябва да помогне на Киев да се подготви за бъдеще, в което ще трябва да бъде до голяма степен самодостатъчен и способен да възпира и да се защитава от потенциална агресия без пряка помощ от Запада.

През август вицепрезидентът Джей Ди Ванс обясни останалите пречки пред мира по следния начин: „Украинците искат гаранции за сигурност. Руснаците искат определена част от територията.“ Това е прекалено опростяване на сложните разногласия между Украйна и Русия, но администрацията на Тръмп заложи на тази рамка като най-добрия път към споразумение.

Съединените щати продължават да насърчават Украйна да се откаже от частта от Донецк, която все още е под нейния контрол, с аргумента, че тази земя вероятно ще бъде загубена, ако войната продължи. На място в Киев обаче такава отстъпка е политически невъзможна.

Дори ако украинският преговарящ екип се поддаде на натиска на САЩ, ще останат значителни пречки. Парламентът на страната почти сигурно ще отхвърли едностранно оттегляне от контролираната от Украйна част на Донецк, а обществеността никога няма да приеме такъв компромис. Не е ясно дори как такъв план би бил приложен, особено ако украинските войници откажат да напуснат трудно извоюваните си позиции по стратегически важния „крепостен пояс“.

Белият дом се надява, че обещанията за подкрепени от САЩ гаранции за сигурност в крайна сметка ще убедят Киев да приеме териториалните искания на Русия. Но в Украйна, преследвана от спомена за Будапещенския меморандум, съществува дълбок скептицизъм относно осъществимостта и надеждността на предложените обещания.

В този момент повечето в Киев са стигнали до неприятното заключение, че в бъдеще само Украйна ще се бори за Украйна.

Малко хора в Украйна имат очаквания, че САЩ ще изпълнят ангажимент по член 5, дори и да бъде договорен такъв. В крайна сметка, последователните президенти са заявили ясно, че не считат борбата за Украйна за интерес на САЩ. По същия начин, разговорите за европейски сили за успокоение, които ще бъдат базирани в Украйна след войната, обикновено се отхвърлят като реторични фигури, които няма да доведат до нищо съществено.

Предполагаемата бъдеща украинска армия от 800 000 души не успокоява повечето хора в Киев, защото е широко признато, че това е нереалистично. Просто няма начин Украйна да набере, поддържа и финансира армия от такъв размер в мирно време, като се имат предвид демографските и ресурсните ограничения, дори и да се предположи, че Европа ще поеме разходите в краткосрочен план.

Оценката на тези, които разполагат с достатъчно информация, за да направят прогноза, е, че вероятната горна граница на украинската армия след войната ще бъде около 300 000 до 400 000 души. Киев отхвърля идеята, че външни ограничения ще бъдат наложени върху отбранителните му способности, но въпросът е по-скоро политически, отколкото свързан с военния капацитет.

От гледна точка на украинците, сделката, която е на масата, предлага най-лошото от всички възможни варианти: неприемливи отстъпки и неправдоподобни обещания, които звучат добре, но няма да осигурят сигурността на Украйна.

Както обяснявам в тази нова статия на Defense Priorities, въоръжената неутралност (или това, което някои наричат „въоръжена неутралност“) отдавна се счита за една от по-реалистичните опции за задоволяване на нуждите на Украйна в областта на сигурността, дори преди началото на войната през 2022 г. Критиците на този подход отхвърлят модела като „кастриране“ на украинската армия, което оставя страната изолирана и сама.

Но това не е вярно. Като неутрална държава, Украйна ще бъде извън официалните военни съюзи и няма да може да приема чуждестранни войници, но ще може да има партньорства в областта на отбраната, включително за обучение с европейски страни извън контекста на НАТО. Тя може да бъде член на Европейския съюз и да има известна интеграция на отбранителната си промишлена база с други държави членки. Тя може също да закупува много видове оръжия от страни като САЩ, Германия или Южна Корея.

Въоръжена неутрална Украйна също би била готова да се защити

Според моя анализ, с военни сили в мирно време от около 250 000 души (далеч под настоящия приет таван) и резервни сили с малко по-голям размер, Украйна би имала достатъчно войници, за да осигури и защити останалата си територия.

Собствената отбранителна промишлена база на Украйна вероятно би могла да задоволи повечето от нуждите на нейната армия, включително за дронове с всички обхвати; бронирани превозни средства; теглени, самоходни и ракетни артилерийски системи; и някои видове муниции и ракети с голям обсег. Тя би се нуждаела от помощ от Съединените щати и Европа, поне в краткосрочен план, за да създаде запаси от противовъздушни прехващачи, прецизни боеприпаси с малък обсег и артилерийски ракети. Тя не би трябвало да се нуждае от повече бойни самолети или танкове, отколкото има днес.

Въоръжена предимно с отбранителни способности и правно обвързана със своя неутрален статут, една отбранителна сила с тези параметри не би трябвало да предизвиква опасения за сигурността на Русия. Тя не би представлявала заплаха за Русия и не би била в състояние да си върне окупираните от Русия територии.

Такива сили обаче биха били достатъчни, за да попречат на Русия да завземе в бъдеще части от украинска територия и да разубедят руския президент Владимир Путин да понесе разходите за подновяване на агресията си. Все пак това вероятно е една следвоенна Украйна, която Русия би могла да приеме като част от всеобхватно споразумение, което отговаря на другите й политически цели.

Въоръжената неутралност би била добър следвоенен резултат за Украйна, но постигането й вероятно ще изисква алтернативен набор от мирни условия на тези, които са на масата в момента. За начало ще са необходими някои средства за формализиране на неутралния статут на Украйна. Ограниченията върху украинската армия не би трябвало да са необходими, тъй като структурни фактори ще ограничат естествено нейния размер. От друга страна, като признава това, Украйна може да избере да наложи сама ограничения върху размера на военните си сили в замяна на компромиси от страна на Русия в други области.

По-важното е, че при въоръжена неутралност Украйна ще се нуждае от друг вид гаранции за сигурност, които не изискват чужди сили на територията на Украйна и не обвързват Украйна с нови военни съюзи.

Една възможност би била САЩ и Европа да предложат мирновременни ангажименти за военна и икономическа помощ за определен период от време или до определена сума в долари, за да помогнат за изграждането на украинските въоръжени сили, включително по-специално боеприпаси, противовъздушна отбрана и инвестиции в украинската отбранителна промишлена база. Този ангажимент може да бъде придружен от обещание за увеличаване на военната помощ, ако войната възобнови, и създаване на стратегически запаси от оръжия извън Украйна, които Киев би получил в случай на подновяване на агресията.

Гаранциите за сигурност от този тип биха били по-ограничени от тези, които се обсъждат в момента, но биха били по-достоверни,

защото съответстват на това, което САЩ и Европа вече са направили за Украйна през последните четири години. Ако могат да бъдат ратифицирани от съответните законодателни органи и да станат правно обвързващи, те биха били предпочитани от много украинци пред по-широките обещания, които звучат добре на принцип, но на практика са празни блъфове.

Накрая, въпросите за територията могат да бъдат оставени за накрая, когато повечето други въпроси вече са решени. Ако контролът над Донецк е последната пречка, и двете страни може да са по-склонни да направят компромис.

Президентът Тръмп и неговият екип работят усилено за постигане на мир в Украйна. Но настоящият им подход не отчита политическите и военните реалности в страната. Приемането на въоръжена неутралност като модел за следвоенната сигурност на Украйна няма да реши всички тези предизвикателства, но би било важна първа стъпка в правилната посока.