Путин се насочва към мрежи за контрабанда на мигранти, за да увеличи редиците си

Емануел вече се беше опитвал да подобри живота си веднъж, следвайки добре познатия мигрантски маршрут от Африка към Европа, само за да бъде изпратен обратно от Италия. Връщайки се в родния си Камерун в Западна Африка, той отново се оказа безработен, само че този път семейството му беше задлъжняло заради неуспешното му пътуване до Европа.

Мечтите за бягство в чужбина са нещо обичайно в страна, където половината от населението е под 20 години, а безработицата в големите градове е 35%.

Проучванията показват, че 51% от камерунците са обмисляли емиграция и това отчаяние е създало доходоносна индустрия от туристически агенции, визови брокери, посредници и търговци на имоти, които рекламират бизнеса си в социалните медии.

Измамници и мошеници изобилстват, а експлоатацията е широко разпространена.

Картината е подобна в много страни в Африка и извън нея, където миграцията е голям бизнес, разказва The Telegraph.

Когато Еманюел, който отказа да разкрие истинското си име, видя възможност да се върне в Европа, този път с работа в Русия, той се възползва от нея. В обявите за работа се споменава, че ще работи с военните, но далеч от фронтовата линия, като охранител или готвач.

"Не се поколебах, мислех, че предвид заплатата и другите предлагани придобивки, най-накрая мога да помогна на семейството си да се измъкне от тази бедност“, каза той наскоро пред изследователи от Френския институт за международни отношения (IFRI).

Новобранец с около 72 часа живот

И все пак, когато пристигнал, както хиляди преди него, той открил, че е бил излъган и няма удобна работа в тила, а е изпратен на фронта да се бие, където средната продължителност на живота на новобранец може да е само около 72 часа.

Хиляди млади мъже сега са поели по същия път, от Африка, Азия или Латинска Америка, тъй като командирите на Путин са се възползвали от глобалния набор от отчаяна мигрантска работна ръка, за да попълнят редиците на Русия.

Според украинците Русия губи до 1000 убити или ранени всеки ден, което създава огромен апетит за нов персонал.

Въпреки че по-голямата част от новобранците все още са бедни руснаци, резултатите от опитите за интернационализиране на наемането на персонал все по-често се виждат на бойното поле.

Неотдавнашно проучване на повече от 10 000 руски войници, пленени от Украйна, установи, че седем процента са чуждестранни наемници, взети от 40 различни държави.

Общо Киев изчисли в края на миналата година, че Русия е вербувала общо 18 000 чужденци от 128 държави, а оттогава 3300 са били убити. Чернокожи африкански фигури се виждат все по-често на кадри с дронове от фронта или в клипове, заснети от самите руснаци.

Набирането на персонал често използва трикове и експлоатация, напомнящи за мрежи за трафик на хора или хищнически центрове за измами в Югоизточна Азия.

В Африка изследователите установиха, че Русия използва вербовчици, които често вече са замесени в трафик на мигрантски труд, а наемането е извършвано от свои сънародници африканци, които може да имат връзки с Русия.

"Това е експлоатация на мигрантски труд и Русия е наясно с тези страни, които имат много мигранти, и са решили да използват тези мрежи, за да си набавят работна ръка“, казва Тиери Виркулон, който интервюира мигранти за IFRI.

Набиране на персонал

"Когато погледнете туристическите агенции, те са едни и същи компании, които организират трудова миграция.Бих казал, че това са наистина едни и същи актьори", добавя Виркулон.

В страни, където Русия е разположила свои собствени наемници от Вагнер, например в Мали или Централноафриканската република, Вагнер е действал като канал за набиране на персонал.

Но другаде това е било по-неформално, разчитайки на съществуващи туристически агенции, които често са се занимавали с визи, самолетни билети и настаняване за мигрантски труд.

Привлекателността за много африканци не е само обещаните заплати от обикновено около 2300 долара на месец и привилегии, като например руски паспорт, но и впечатлението, че Русия е гостоприемна.

Десетилетия на изграждане на влияние по време на Студената война, което представяше Русия като антиимпериалистически приятел на Африка, се засилиха в ерата на социалните медии.

Информационната война на Кремъл в развиващите се страни се разрази след нахлуването в Украйна, тъй като Русия се брандира като антиколониален партньор, за да повлияе на политическите елити и тяхното население.

"TokTok, Facebook, YouTube и Telegram са се превърнали в геополитически арени, където се формират наративи за това "кой защитава“ и "кой експлоатира“ Африка“, се казва в скорошен доклад на Датския институт за стратегически изследвания.

Африкански инфлуенсъри, които имат огромни онлайн последователи, са поканени в Русия, където възхваляват възможностите за трудолюбивите африканци и показват лукс и начин на живот, за които техните сънародници могат само да мечтаят.

Това формира фона за виелица от предложения за работа, обучение или обучение в Русия.

OpenMinds, компания за отбранителни технологии, специализирана в информационната война, заяви в края на миналата година, че броят на обявите за работа във военните, насочени специално към чужденци, на руската платформа VKontakte, е скочил от 621 на 4600 между юни и септември.

Много от заловените от Украйна чуждестранни новобранци казват, че са били лъгани и са им били обещани цивилни или небойни работни места.

Често срещани са истории за това как са били принуждавани да подписват руски документи, които не могат да прочетат и как им е конфискуван паспортът.

Няколко африкански държави, включително Южна Африка и Кения, вече предупредиха своите граждани за опасностите от попадане в измами за набиране на персонал, които биха могли да завършат с изпращането им на фронта.

Поне четири държави поискаха и репатрирането на своите граждани от Русия. Не е ясно дали това безскрупулно набиране на персонал и нарастващата осведоменост за тактиките ще започнат да вредят на внимателно излъскания имидж на Русия в Африка.