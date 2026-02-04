Най-лошите щети, които сме виждали: Енергийната криза в Украйна се задълбочава

Последната масова атака на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна е причинила "едни от най-тежките щети, които сме виждали“ по време на пълномащабната война, съобщиха властите.

По време на удара на 3 февруари Русия е изстреляла 71 ракети и 450 дрона по Украйна, съобщиха Военновъздушните сили. Най-малко четирима души са били убити, а 32 други са ранени при атаките, според местните власти.

Министърът на енергетиката Денис Шмигал съобщи, че съоръженията за производство на електроенергия и преносните и разпределителните мрежи в няколко области са били повредени. Според него ситуацията е "сложна“ и енергийните компании въвеждат аварийни прекъсвания на електрозахранването, като в критични райони са разположени допълнителни генератори.

"Нека бъдем честни, това ще отнеме значително време. Министерството на енергетиката, Министерството на развитието, градските, общинските и частните предприятия предоставят цялата необходима помощ с оборудване и специалисти“, каза Шмигал.

Той добави, че киевската топлоелектрическа централа "Дарница“, която е била фокусирана единствено върху снабдяването с топлина на жителите, е претърпяла сериозни щети. "Това е военно престъпление, извършено от Русия“, добави Шмихгал цитиран от Kyiv Independent.

russia's latest drone and missile assault plunges Ukraine's energy system into even greater danger. DTEK power stations suffered terrible damage - some of the worst we have seen - while in Kyiv thousands of families now face -25C (-11F) temperatures with NO heating for weeks. How… pic.twitter.com/vBxxZbdUi1 — Maxim Timchenko (@TimchenkoMaxim) February 3, 2026

Максим Тимченко, главен изпълнителен директор на ДТЕК, най-голямата частна енергийна компания в Украйна, написа в X, че след нападението енергийната система на Украйна е изпаднала в още по-голяма опасност, тъй като нейните електроцентрали са претърпели "ужасни щети, едни от най-лошите, които сме виждали“.

Руските сили удариха топлоелектрически централи, управлявани от ДТЕК, което е деветата масова атака срещу нейните топлинни съоръжения от октомври 2025 г. насам.

"Докато в Киев хиляди семейства сега са изправени пред температури от -25°C без отопление в продължение на седмици. Как може Русия да извършва тези военни престъпления срещу цивилни цели с такава безнаказаност? Ако светът стои безучастно днес, Русия ще стане по-смела утре. В името на енергийната сигурност на всяка страна тези атаки трябва да спрат“, каза Тимченко.

На 4 февруари ДТЕК заяви, че след атаката работниците на компанията са възстановили електрозахранването на 100 000 семейства в града. Продължават да отстраняват последствията "денонощно, въпреки студа и изключителната умора“.

Атаките срещу Украйна продължиха през нощта на 4 февруари, като руските сили изстреляха 105 дрона, съобщиха от ВВС. Украинските противовъздушни сили прихванаха 88 дрона.

Русия удари енергийна инфраструктура в няколко региона на Украйна, съобщи държавната компания "Укренерго“. В резултат на атаките хора в Сумска, Донецка, Днепропетровска, Херсонска и Запорожка области са останали без ток.

Виталий Зайченко, главен изпълнителен директор на "Укренерго“, заяви, че компанията "е в процес на скриване на част от оборудването под земята, по-специално подстанции“, добавяйки, че две топлоелектрически централи са "напълно спрели“ да работят.

Президентът Володимир Зеленски добави, че най-тежката ситуация е в областите Киев, Харков, Суми, Полтава, Днепър и Черкаси.

"Само в Киев в момента работят над 200 ремонтни екипа и според Министерството на енергетиката този брой ще бъде увеличен, за да се осигури правилна ротация на членовете на екипа – хората са изтощени. Над 1100 жилищни сгради в няколко района на столицата са без отопление“, каза Зеленски.

На 15 януари СБУ заяви, че е събрала доказателства, показващи, че ударите на Русия по енергийната инфраструктура на Украйна са част от системна политика, насочена към унищожаване на цивилното население, което се равнява на "престъпления срещу човечеството“.