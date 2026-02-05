Руска атака с дрон срещу Киев рани двама души, порази и детска градина

Руските сили са извършили атака с дрон срещу Киев през нощта на 5 февруари, ранявайки най-малко двама души, съобщиха местни власти, цитирани от Kyiv Independent.

След кратка пауза в ударите срещу Киев по искане на президента на САЩ Доналд Тръмп, Русия възобнови атаките срещу столицата през последните дни, а жителите продължават да се борят с ниските температури.

Експлозии са били чути в столицата около 2 часа сутринта местно време. Малко след това експлозия отново е била чута в града около 4:15 часа сутринта.

Кметът Виталий Кличко заяви, че атаката е била насочена към различни квартали на града, включително районите Оболонски, Дарницки, Шевченкивски и Соломянски на Киев.

Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи, че е избухнал пожар в четириетажна офис сграда в Шевченкивски район, като са съобщени и щети в детска градина в Соломянски район на града.

Атаката идва само два дни след като Русия предприе най-голямата си атака през зимата - 71 ракети и 450 дрона срещу украински градове, включително Киев. Атаката е ударила множество жилищни сгради в столицата, ранявайки най-малко девет души.

Русия също така удари топлоелектрически централи и комбинирани топлоелектрически и електрически съоръжения, снабдяващи Киев, Харков и Днепър, по време на атаката на 3 февруари, след като Кремъл преди това заяви, че ще спре ударите по енергийни съоръжения, но само до 1 февруари.

Последната атака срещу столицата идва, когато Русия, Украйна и Съединените щати приключиха втория кръг от тристранните преговори в Абу Даби на 4 февруари, като се очаква да последва още един кръг от мирни преговори днес.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви след срещите, че "вратата към мирно уреждане остава отворена“, но Русия ще продължи войната, докато Украйна не приеме "съответните решения“ – без да уточнява какви са тези решения.

Въпреки продължаващите разговори, руският президент Владимир Путин не е заявил публично, че е променил позицията си от предишните максималистки искания.