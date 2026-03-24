Трикът на Украйна срещу свалянето на евтини дроновете, който стана глобален

Свалянето на дронове, които струват 20 000 долара, с ракети, които струват три милиона долара, е неустойчиво. Но Украйна се бори срещу евтините руски дронове от три години. Армията е разработила решение, което сега шокира света.

Дилемата за милион долара

В продължение на четири години страната е подложена на постоянни атаки. Цялата територия е обект на масивни руски въздушни удари. Всеки месец се случват от петнадесет до двадесет големи атаки, като 99% от тях разчитат на евтини безпилотни летателни апарати. Дори с достатъчен бюджет, оръжейната индустрия не би могла да произведе достатъчно сложни ракети, за да се бори с хилядите дронове.

Полското списание Polityka обобщава това перфектно в онлайн изданието си:

"Никоя държава в света не може да си позволи да сваля дронове на стойност 20 000 долара всеки с ракети, струващи три милиона долара."

Докато Западът гледаше настрани

"Западът дълго време игнорираше проблема – въпреки че много държави самите трябваше да се съобразяват с конфронтация. Украйна нямаше избор. Трябваше да намери решения. Под обстрел, под натиск и под постоянна заплаха", пише Polityka.

Киев е разработил множество отбранителни тактики. Най-обещаващите: евтини дронове-прехващачи, управлявани ръчно. Ракета срещу ракета. Евтин продукт срещу евтин продукт.

Технология, която работи

Сега това оръжие се изнася. Както заяви украинският президент Зеленски, страната му вече е изпратила над 200 експерти по отбрана с дронове в Близкия изток. Те могат да произвеждат 2000 отбранителни дрона дневно, половината от които могат да бъдат изнесени на партньори.

Засега Украйна изнася своята технология за дронове за Персийския залив. Разработена по необходимост, тествана в Украйна – сега подобна защита е търсена по целия свят.