Русия е превзела още едно селище в украинската Сумска област

Предполага се, че става дума за село Мала Корчакивка

31.03.2026 | 14:52 ч. Обновена: 31.03.2026 | 14:56 ч. 0
Reuters

Руските сили са установили контрол над село Мала Корчакивка в украинската Сумска област, заяви министерството на отбраната на Русия, цитирано от световните агенции.

“Мала Корчаковка е първото населено място, което влиза в общата система от укрепления на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в този участък от фронта, чието изграждане противникът започна малко преди разгрома на подразделенията на ВСУ в пограничната зона на Суджа“, се казва в изявление на руското ведомство.

Агенция Ройтерс добавя, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле в Украйна чрез независими източници. / БТА

