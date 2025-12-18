IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха варненец, пускал съобщение, имитиращо системата за ранно предупреждение

В продължение на 3 месеца излъчвал, разпространявал и ислямски призиви

18.12.2025 | 09:52 ч.
При операция на "Икономическа полиция“ и Комисията за регулиране на съобщенията е задържан 49-годишен мъж, който в продължение на 3 месеца е излъчвал в ефира заблуждаващо съобщение, имитиращо оповестяване от Националната система за ранно предупреждение, съобщиха от пресслужбата на Областната дирекция на МВР във Варна. Арестуваният е излъчвал в радиочестотния спектър на честота 430,7 мегахерца. Съобщенията му са били за опасност от радиоактивно замърсяване. Многократно е разпространявал и ислямски религиозен призив към молитва. При акцията на полицията са открити пет радиостанции, два мобилни телефона, лаптоп, флашки и други материали.

За БТА от полицията уточниха, че задържаният е от Варна. До момента не е бил криминално проявен. Мъжът нееднократно е отправял заплахи за живота и здравето на друг мъж и семейството му.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на Районната прокуратура във Варна.

