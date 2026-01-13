IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 15

Застреляха със снайпер Кръстника от Корсика на погребението на майка му

Алeн Орсони беше сепаратистки лидер и мениджър на футболния клуб "Аячо"

13.01.2026 | 07:20 ч. 8
Алeн Орсони СНИМКА: X/@CerfiaFR

Алeн Орсони СНИМКА: X/@CerfiaFR

Корсиканският сепаратистки лидер и мениджър на футболния клуб "Аячо" - Алeн Орсони, бе застрелян на погребението на майка си в селището Веро, разположено на около 30 км източно от град Аячо, столица на средиземноморския френски остров Корсика, предаде Ройтерс, като се позова на корсиканската прокуратура. Той бе известен като Кръстника от Корсика.

Орсони "бе улучен от голямо разстояние", каза пред Ройтерс прокурорът Никола Септе, цитиран от БТА. 

Корсиканската полиция потвърди смъртта на 71-годишния сепаратист, който оглавяваше така нареченото Корсиканско движение за самоопределение. Според френската полиция то е било параван за въоръженото му крило, наречено Корсикански национален освободителен фронт-Традиционно крило.

Властите свързват въоръженото крило на движението с поредица от атентати на остров Корсика през 90-те години на миналия век, за някои от които групировката официално пое отговорност. Орсони бе осъден и по-късно помилван във връзка с атентат с картечница срещу иранското посолство в Париж през 1980 г.

Орсони бе също така и мениджър на корсиканския футболен клуб "Аячо" в годините преди и след 2010 г.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

орсини кръстника корсика снайпер застреляха
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem