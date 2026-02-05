IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Полицията в Германия откри кокаин за над 4.6 млн. евро в тир

Става въпрос за приблизително 58 килограма дрога

05.02.2026 | 07:22 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Германски служители на реда откриха 58 кг кокаин с приблизителна пазарна стойност около 4.6 млн. евро при проверка на тир в Северна Германия, предаде ДПА.

Дрогата е била разпределена в пакети, които са били скрити зад товарното отделение на тежкотоварното превозно средство, съобщиха от главната митническа служба в град Кил.

Кокаинът е бил открит на 30 януари от специализирана съвместна група, в която участват служители на полицията и митниците, при проверка на тир, паркиран недалеч от град Бредщед, окръг Нордфрисланд.

Шофьорът е заявил, че превозва осем палета изолационна вата. Освен това 63-годишният мъж е обяснил, че тирът е бил натоварен в Хамбург и е пътувал към Дания.

„При трафика на наркотици все по-често се използват професионално организирани превози в рамките на редовния трафик на стоки“, заяви Роберт Дуч, началник на митническата служба в Кил. Той добави, че законният товар служи като прикритие.

Водачът на камиона остава в ареста, пише БТА.

