Бащата на детето, открито мъртво под Околчица: За Калушев не съм променил мнението си изобщо

Проговори Яни Макулев - баща на 15-годишното момче, което беше открито мъртъв в кемпера под Околчица.

Преди дни той беше категоричен, че е спокоен за него, защото има пълно доверие на Ивайло Калушев.

В съобщение във Вайбър той заяви: "За Калушев не съм променил мнението си изобщо", предаде bTV. Той също така призовава институциите да си свършат честно работата "спрямо хората".

"За мен беше истинска чест", казали рейнджърите, преди да подпалят хижата край Петрохан. Всички изстрели са направени от много близко разстояние. Няма чужда ДНК по оръжията

На 6 февруари Яни Мaкулев каза в ефира на bTV, че не се чувал със сина си от 29 януари, но е спокоен за него. Той разбира за убийството в Петрохан от новините.

"Опитах се да се свържа с всичките и даваше изключен телефон. Аз съм сто процента сигурен, че са били на стотици километра оттам", смята мъжът.

Яни Мaкулев каза още, че се познава с Ивайло Калушев от 35 години.

15-годишното момче е било клекнало и със сплетени пръсти на двете ръце, казаха разследващите

"Мога да ви кажа, че човекът не е това, което се описва във всичките медии. Той е изключително интелигентен човек, много образован, търпелив и спортист. Много неща, които трудно се изговарят за кратко време. Много хора, които коментират педофилия, наркотици, секти и т.н. - те просто не знаят за какво става въпрос", каза още той.

Според една от близките на жертвите обаче никога няма да разберем цялата истина.

Милена Малинова познава Ивайло Иванов - един от убитите в хижата, от около 30 години. Тя разказва, че той за нищо на света не би пренебрегнал закона.

"Аз знам, че той беше изключително принципен човек. Ако нещо в тази групичка го притесняваше, нямаше да остане и една секунда", казва Милена.

Жената минава през прехода "Петрохан" за последно привечер в неделя на 1 февруари и спира на чешмата.

"Направи ми впечатление, че два джипа минаха много бързо. След това минаха още два. Много ме е яд сега, че не им обърнах внимание", казва тя.

Милена е ходила доста пъти в хижата, но не и в годините, когато Ивайло Иванов я е управлявал. Съмнява се, че някога ще разберем пълната истина за това престъпление.

"Начинът, по който всичко се е случило, е абсолютно показна екзекуция и това не го прави един човек, който се е ядосал", смята Милена.

Според експертите най-влиятелен в тази група е бил Ивайло Калушев.

Става дума за настъпил конфликт между мъжете в хижата, които са се разделили на две групи, каза от своя страна бившият директор на столичната полиция Валери Йорданов.

Според него безпрецедентното престъпление е било предварително обмислено.