Акциите срещу купуването на гласове продължават, изземат се списъци с имена

Дни преди вота акциите срещу купуването на гласове продължават. Списъци с имена и суми, незаконно оръжие и наркотици са иззети от адрес в Ихтиман, съобщава ОД на МВР-София.

Специализираната акция е проведена вчера, а полицейският екип е направил претърсване на частен адрес в града, съобщава Dariknews.

Открити и иззети са списъци с имена и прякори на граждани и различни суми срещу тях, златни накити, нерегистриран газов пистолет, 88 бутилки високоградусов алкохол с невалиден бандерол, както и 480 грама тревиста маса, реагираща на марихуана.

Обитателят на адреса е задържан за срок до 24 часа. Започнато е бързо производство от Наказателния кодекс.

Акции и в Плевенско

Полицейските действия за гарантиране на свободния вот на гражданите продължават, а полицията съобщава за купуване на гласове в Плевенско.

На 16 април в Кнежа е проведена специализирана операция. Извършена е проверка в частен дом.

Намерени са два хартиени листа със саморъчно изписани имена и цифри - 1795 евро, в купюри с различен номинал.

Листовете и парите са иззети като веществени доказателства. 57-годишен мъж е задържан и по случая се води разследване.