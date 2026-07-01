Американец измъчва до смърт 25-годишната си приятелка

Мъж от Калифорния беше признат за виновен за убийството и изтезанието на приятелката си - художничка от Оукланд.

30-годишният Виктор Фрийсън беше осъден за убийство втора степен, изтезание и причиняване на телесна повреда на интимен партньор с тежки наранявания във връзка със смъртта на 25-годишната Зоуи Ника Рийди Уотс, съобщи на 30 юни Окръжната прокуратура на Аламеда.

Според прокуратурата Фрийсън е нападнал Зоуи в апартамента си в Оукланд, причинявайки ѝ катастрофални наранявания, довели до смъртта ѝ.

Опит за бягство и фатално нападение

Нападението е станало около полунощ на 1 март 2024 г., след като двамата се върнали от вечеря, съобщава East Bay Times.

Според изданието, което се позовава на съдебни документи, записи от охранителни камери показвали как Рийди Уотс се опитва да избяга от апартамента, но Фрийсън я издърпва обратно вътре.

Доказателствата, представени по време на процеса, сочат, че двамата са имали връзка с прекъсвания за по-малко от година. По данни на прокуратурата през този период са били подадени два сигнала за домашно насилие.

"Тя обогати студиото ни"

Според изданието Рийди Уотс, занимаваща се с керамика и поетеса, се запознава с Фрийсън през 2023 г., когато е студентка в Държавния университет в Сан Франциско (San Francisco State University).

Рийди Уотс работи като техник в керамичното студио Clayroom SF. В публикация в Instagram от 2024 г. оттам посочват, че художничката, известна и като Ника Кила Уотс, "обогати студиото ни с любопитство, нежност и богата отдаденост към изкуството си и хората около себе си".

"Мечтаейки за светове, които култивират осъзнатост и игриво въображение, тя черпеше вдъхновение за изкуството си от ефирната и лечебна енергия на природата. Тя използва уменията си, за да развие големи абстрактни керамични творби, наподобяващи амебни структури, които канеха зрителя да се замисли за устойчивостта на нашия микроскопичен свят. Тя беше дълбоко обичана от членовете на нашата общност и екипа ни и ще бъде запомнена със своята сила, креативност и заразително искряща природа."

"Бъдещето ѝ беше изпълнено с обещание"

В съобщение до медиите окръжният прокурор на Аламеда Урсула Джоунс Диксън заяви, че Рийди Уотс е била "талантлива художничка, отдадена студентка и млада жена, чието бъдеще беше изпълнено с обещание".

"Въпреки че никоя присъда не може да възстанови онова, което семейството ѝ, приятелите ѝ и артистичната общност в района на Залива изгубиха, се надяваме, че днешното решение ще донесе известна отговорност и покой", допълни тя, цитирана от People.

Присъдата на Фрийсън трябва да бъде определена на 17 септември.