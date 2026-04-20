Изселници в Турция: Пеевски с турските гласове, с турските имена влиза в НС

Гласуването на парламентарните избори в Турция премина с очакването за ниска избирателна активност. Българските изселници там смятат, че вотът им е бил ограничен заради намаления брой секции, които бяха само 27.

Във връзка с намаления брой секции председателят на изселническата организация "Бултюрк" в Истанбул Рафет Улутюрк каза пред БНР:

"Българските партии не искат турците в политиката и затова няма да се оправи България. Пак ще има избори след 3 месеца или 5 месеца, но няма да се оправи и винаги Пеевски ще е там главният диригент в парламента с турските гласове.

Проблемът е, защото никой не иска турски гласове. Щом не искат гласове, тогава всички ще отидат при Пеевски. И после се казва: "Как може турцията да гласуват на Пеевски?"

На Пеевски парите не са важни. Пеевски с турските гласове с турските имена влиза в парламента. Не с парите си. Това много добре трябва да се знае от всички български партии", каза Рафет Улутюрк в Истанбул и обясни, че Пеевски печели гласове с това, че слага в листите си хора, които са представители на турската общност.

Освен решаването на практически въпроси като ускоряване на процеса по даване на визи изселниците ни Турция много биха искали да видят в България в стабилност, както и да усетят, че партиите припознават в тяхно лице пълноправни граждани.

"Това поколение, което дойде 1989 г. като майка, баща, като млади, те вече са възрастни, над 70 са почти всички, а младото поколение, което се роди или израсна в Турция те гледат на нещата съвсем по-различен начин. Наистина една част от младото поколение искат те да участват лично в българския политически живот и в българските политически формации. Независимо коя партия да дава шанс на тях, за да бъдат кандидати (за) може би народен представител, може би кмет на места, които имат възможност да се избират.

Но в момента българският политически живот не се интересува от младото поколение, които живее в Турция. Някакви определени политически формации могат да дойдат и искат само гласове от време на време от избори на избори. Но те реално не се занимават с проблемите тук, с хората, а най-вече с младото поколение какво иска, какво очаква.

Такова нещо не им прави впечатление, те вече искат да бъдат част от управлението на страната. Не искат вече само да бъдат избиратели, а в същото време искат да бъдат и избрани", каза Кенан Йозгюр от Измир.

Танер Чавуш, който е представител на "ДПС - Ново начало" в Бурса също смята, че партиите трябва да имат стратегия за младите хора сред изселниците.

От тези избори искам да видим нови политически партии, нови лидери да влязат в българското правителство. Старите партийни лидери като Бойко Борисов, Делян Пеевски, Ахмед Доган вече да останат на заден план и да излязат от погледите на българските граждани, каза бизнесменът и член на изселническата организация "Бултюрк" Шакир Арсланташ.

"Българските граждани да гласуват за такива политически лидери, които да променят икономическия и политическия живот на България, да се промени вече политическия живот в България. Хората да бъдат икономически независими, да не отиват да си изкарват прехраната зад границите на България, да се връщат вече в своята страна и активно да участват във политическия и икономически живот на страната", каза още Арсланташ.