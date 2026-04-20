Купувачи на гласове не са платили? В рискови секции активността под 10%

Не видяхме нищо неочаквано. В "Обединението", заедно с организациите, с които работим, бяхме изпратили около 60 наблюдатели. Подали сме общо над 100 сигнала, предимно към РИК, някои и към МВР. Добро впечатление направи организацията на работа на МВР. От 4 години наблюдаваме изборите, имахме абсолютен рекорд - под 5 минути отговор по сигнал, което трябва да бъде отчетено като изпълнен ангажимент. Най-интересната история бе в началото на изборния ден - наш наблюдател ни сигнализира, че наблюдател или застъпник започва да говори агресивно, плюе по урните, да проверява дали лепенките са залепени на урните и да се кара с всички.

Това каза Жоро Панчев от "Обединение за честни избори" в студиото на "България сутрин".

По думите му изборният ден в повечето секции, в които те са имали наблюдатели, е преминал спокойно.

"В някои рискови секции имаше много ниска избирателна активност. Мога да отлича Нова Загора в това отношение, където в рисковите секции виждахме активност под 10%, в останалите секции - над 50%. Това говори, че обичайните механизми, които виждаме на изборите, са били реконфигурирани. Носят се слухове, че някои купувачи на гласове не са си платили на последните избори и съответно сега не са спечелили доверието на избирателите", допълни Панчев.

Той сподели и случай, в който 120 номера на лични карти не са били записани в списъците.

"СИК не си беше свършила работата и по този начин тя остави варианти за съмнения. В друг случай 200 души са били регистрирани на адрес на училище", разкри още гостът.

"Трябва да отбележим, че победи коалиция, която беше учредена преди няколко месеца и тя не беше представена на нито едно ниво на изборната администрация. Тя нямаше представители нито в СИК, нито в РИК. Този победител нямаше свои представители в местните власти и изпълнителната власт, каза зам.-председателят на Обществения съвет на ЦИК Цветелина Пенева.

Организацията "Демокрация и законност" е имала наблюдатели на над 12–14 пункта в цялата страна по отношение на нарушенията.

"Имахме и екип в Кърджали, където сме и в момента. Тук най-драстичното нарушение, което наблюдавахме и което остана без санкции от страна на РИК, беше масираното присъствие на местната власт в изборните секции - нещо, което е недопустимо. Кметът на Кърджали от сутринта от 8:00 ч. започна да обикаля секциите из училищата. Ние го заварихме в Основно училище "Петко Славейков", след това тръгна и в другите секции. Той влизаше във всяка секция, за да се "увери", че всичко е наред", добави Пенева в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя отбеляза, че присъствието му е било възприемано като смущаващо от членовете на СИК и избирателите.

"Това е недопустимо, изборите се организират от РИК под ръководството на ЦИК. Има строг регламент в Изборния кодекс кой има право да присъства в изборните помещения и хора, които са с власт, нямат място там. Ние подадохме сигнал до ЦИК, защото очаквахме, че в РИК-Кърджали няма да вземат отношение по този сигнал. За съжаление, ЦИК го препрати към РИК-Кърджали, откъдето са се обадили, за да отрекат, че кметът е бил там, въпреки снимките и доказателствата, които имаме", коментира още зам.-председателят на Обществения съвет към ЦИК.

Те са подали сигнали и за нерегламентирана агитация, включително плакати, които са били поставени на по-малко от 50 метра от изборните помещения.

"Видяхме случаи на контролиран вот, в които избирателят гласувайки, членове на СИК стояха над главите им. По този начин тайната на вота беше нарушена под различни предлози. Един от тях беше, че машината не работи, а това не беше така. Всички жалби, които подадохме, бяха отхвърлени, тъй като членовете на СИК, пред чиито очи е станало нарушението, са го отрекли", подчерта събеседникът.

Панчев поясни, че при тях е имало само един сигнал, свързан с проблеми с паравана.

"Той беше коригиран сравнително бързо. Но бих потвърдил за общото усещане за не съвсем сърцатата реакция на РИК-овете. Има масов феномен - наблюдава се нещо, което се случва в СИК, след това РИК, която постфактом обработи сигнала, няма последващо действие. Имахме доста случаи, в които се нарушава тайната на вота. Имаме куриозен случай, за който не успяхме да подадем сигнал - избирател седи зад машината, казва, че не може да си намери номера, цялата СИК му казва: "На втора страница ти е номерът". Но тук няма формално нарушение, защото номерът не е цитиран", каза още той.

Имало е и масови нарушения при видеонаблюдението.