Нетаняху публикува видео в отговор на слуховете, че е мъртъв

„Умирам си по кафето. Знаете ли какво? Умирам си по народа си", заяви израелският премиер

15.03.2026 | 20:46 ч. Обновена: 15.03.2026 | 21:35 ч. 32
Снимка:БГНЕС/EPA

Израелският премиер Бенямин Нетаняху публикува днес видеоклип, на който пие чаша кафе и разговаря със своя асистент, след като слухове, че е загинал или ранен, бяха излъчени от иранските държавни медии и разпространени онлайн в Иран. Във видеото, заснето в кафене в покрайнините на Йерусалим и публикувано в профила на Нетаняху в „Телеграм“, неговият помощник го моли за коментар, предаде Ройтерс.

„Умирам си по кафето. Знаете ли какво? Умирам си по народа си“, заяви Нетаняху в клипа.

Ройтерс потвърди местоположението на видеото от файлови изображения на кафенето, които съвпадат с интериора, видян във видеото. Датата беше потвърдена от множество видеоклипове и снимки от днешното посещение на Нетаняху.

Откакто САЩ и Израел започнаха атаките си срещу Иран на 28 февруари, Нетаняху посети поне два града, поразени от ирански ракети, болница, пристанище и военни бази, но достъпът на медиите беше силно ограничен, а видеоклипове бяха разпространени от неговата канцелария.

 

