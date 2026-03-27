МААЕ предупреди за опасност от голяма ядрена авария в Иран

Щети по АЕЦ „Бушер“ могат да доведат до радиация извън страната

27.03.2026 | 07:35 ч. 2
Ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси предупреди за опасност от мащабна ядрена авария, ако атаките срещу АЕЦ „Бушер“ в Иран продължат, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Щети по АЕЦ „Бушер“ могат да доведат до радиационен инцидент, който да засегне обширни райони в Иран и извън него, каза Гроси.

„В контекста на продължаващия конфликт генералният директор на МААЕ отново изразява дълбокото си безпокойство от неотдавнашните удари, за които се съобщава, че са извършени в близост до АЕЦ „Бушер“ в Иран, включително последния - във вторник вечерта. Тъй като това е действаща атомна електроцентрала с голямо количество ядрен материал, щетите по обекта могат да доведат до мащабен радиационен инцидент с последици за големи територии в Иран и извън неговите предели“, се казва в изявление на МААЕ.

