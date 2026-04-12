Иран спечели меме войната срещу САЩ ВИДЕО

На сутринта, след като Доналд Тръмп се отказа от заплахата си да унищожи "цяла цивилизация" и се съгласи на двуседмично примирие с Иран, посолството на Техеран в Южна Африка публикува шеговит клип на кафяво куче, гледащо безизразно камерата - изображение, което отдавна е част от репертоара на интернет меметата.

"Тези, които чакаха иранската цивилизация да бъде унищожена снощи", гласи публикацията в X акаунта на дипломатическата мисия, съобщава Financial Times.

Публикацията демонстрира, че дори когато крехкото примирие се консолидира, иранският теократичен режим няма намерение да прекрати войната, водена с мемета.

Откакто Съединените щати и Израел започнаха бомбардировките си, иранските посолства изпълниха страниците си в социалните медии с изключително злобни саркастични коментари. Свързани с правителството акаунти публикуват генерирани от изкуствен интелект Lego анимации, които свързват досиетата на Епстийн с войната на Тръмп. А Мохамад-Багер Галибаф, един от висшите лидери по време на войната, се подиграва на американската администрация, чийто президент някога беше най-активният потребител на Twitter в света.

Но кой печели пропагандната война?

С разклатен, но все още непокътнат режим, онлайн армията на Иран се опитва усилено да представи прекратяването на огъня като победа.

"Няма съмнение, че Иран спечели пропагандната война. Администрацията на Тръмп е в отбранителна позиция", казва Дарън Линвил, съдиректор на Центъра за медийна криминалистика в университета Клемсън.

Those who were waiting last night for Iranian civilization to be destroyed. pic.twitter.com/SZkII0djfK — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 8, 2026

Интернет блокадата на режима в Иран означава, че повечето иранци виждат много малко американска пропаганда, а Белият дом е насочил специално вниманието към базата на Тръмп с видеоклипове, които представят конфликта като видеоигра, обяснява Линвил.

Въпреки това, проиранското съдържание достигна до широка аудитория в Съединените щати и по света, използвайки езика на интернет, дори когато страната беше обстрелвана с ракети и предприемаше свои собствени атаки срещу Израел и страните от Персийския залив. Докато вътрешната пропаганда на държавата прибягна до насилствени заплахи, за да потуши несъгласието, провокативните ѝ публикации на английски език често сякаш имитират собствения стил на Тръмп.

Когато няколко седмици след избухването на войната Белият дом публикува видеоклип, в който анимационен герой, представящ Тръмп, празнува "седмицата на фермата" с мечки и патици, проирански акаунт реагира остро: "Поне ми се искаше да имаме противник на високо ниво. #LOSERHOUSE"

"Това е комуникация с американската администрация, на езика на американската администрация", казва Ники Ахаван, професор по медийни изследвания в Католическия университет на Америка и автор на книгата "Електронен Иран".

Вместо това, у дома, прорежимни телевизионни личности предупреждаваха потенциални дисиденти, че "ще ви хванем за яката, един по един4 и че "ще накараме майките ви да плачат за вас".

Изследователи твърдят, че Техеран инвестира в пропаганда в социалните медии от години

През 2024 г. екипът за кибер изследвания на Линвил идентифицира мрежи от акаунти, промотиращи спорни въпроси във Великобритания, за които се установи, че тайно се управляват от или от името на Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC).

Изследователите твърдят, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) е финансирал мрежа от компании, съставена от млади "дигитални туземци", които владеят свободно англоезичната мем култура, докато проправителствени групи лесно са започнали да произвеждат анимирани видеоклипове, използвайки изкуствен интелект.

Когато САЩ и Израел започнаха атаката, мрежата беше готова да отприщи лавина от вирусно съдържание, насочено към чувствителни за администрацията на Тръмп въпроси. Скандалът с Джефри Епстийн - и идеята, че лидерът на Белия дом е започнал войната, за да отвлече вниманието от разкритията за бившия си приятел - е повтаряща се тема. Други иронии предполагат, че Доналд Тръмп е бил подмамен от Израел да започне войната и че президентът на САЩ и неговите съветници се опитват да спечелят от това.

Друга любима тема е "тако", акроним за "Тръмп винаги се страхува"

"Целта на Иран беше да привлече вниманието, да задълбочи допълнително разделението в Съединените щати и да окаже натиск върху Тръмп", казва Голам Хиабани, професор по медийни изследвания в университета Голдсмитс в Обединеното кралство.

Те също така се обърнаха към различна, антиимпериалистическа глобална аудитория чрез публикации за солидарност с палестинците, войната във Виетнам и зверствата, извършени срещу коренното население на Америка.

Свързаната с правителството продуцентска къща Explosive Media е истинска фабрика за подобни генерирани от изкуствен интелект видеа. Едно от видеата показва Тръмп като фигура от Lego, да се поти, докато хиляди хора протестират под лозунга "Без крале" пред Белия дом, а цените на петрола се покачват, след което да плаче от отчаяние, когато помощник му казва: "Господине, иранците пуснаха нова анимация в стил Lego."

"Иранците разказват история в своите прессъобщения. Съединените щати не правят това", отбелязва Емерсън Брукинг от Лабораторията за цифрови криминалистични изследвания на Атлантическия съвет, мозъчен тръст, базиран във Вашингтон.

Акаунти на ирански посолства по целия свят - от Зимбабве до Обединеното кралство - са възприели този подход, базиран на мемета

Галибаф, влиятелният председател на иранския парламент, е един от най-високопоставените служители, които се отдръпнаха от грандиозния тон, характерен за държавната пропаганда. Когато през март министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет предположи, че Вашингтон е подценил възможностите на иранските ракети, Галибаф публикува снимка на паникьосано дете на ръба на сълзите, класически световен мем. Публикацията е събрала 2,6 милиона гледания.

Изследователите казват, че истинският мащаб на иранската пропаганда е още по-голям, въпреки че е трудно да се определи количествено, тъй като меметата им се разпространяват от различни източници.

"Ако отидете на X в момента, ще видите проиранска пропаганда, независимо дали е създадена от иранското правителство или не, защото се разпространява от всички", казва Линвил.

В действителност иранският режим е понесъл огромни загуби, като неговият лидер, цивилни и други висши служители са убити

Американските и израелските въздушни удари също така унищожиха ключови стълбове на иранското промишлено производство, както и жизненоважни транспортни връзки, водещи изследователски центрове и двигателите на експортния сектор. Иран отговори, като атакува Израел и страните от Персийския залив, мобилизира съюзнически милиции и причинява хаос на световните пазари на корабоплаване и енергия, като де факто затвори Ормузкия проток - стратегически важен морски коридор.

Но предвид заявената цел на Тръмп да принуди Иран да се "предаде напълно" и различни обещания за унищожаване на иранското правителство, фактът, че Галибаф и други служители продължават да публикуват в социалните медии - да не говорим за създаването на иронични мемета - добавя второ ниво на неподчинение към всеки удар, насочен към врага, отбелязва цитираният източник.

"Ако единственият ви източник на информация за войната са тези ирански видеоклипове, вие по същество гледате как Съединените щати и Израел използват цялата си военна мощ без резултат, а Иран по същество им се смее", отбелязва Брукинг от Атлантическия съвет.

Декларацията за прекратяване на огъня, обявена във вторник, не успя да възпре иранските създатели на мемета, които веднага се заеха с работа, намирайки начини да представят сделката като победа за Иран и да осмеят триумфалните изявления на Тръмп. Explosive Media даде следната инструкция на последователите си: "Използвайте този мем.", а към него прекрепи видео на Тръмп, който плаче, седнал на пода пред бяло знаме за предаване и яде тако.

