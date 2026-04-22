IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 10

Тръмп печели време за внезапен удар, твърди ирански съветник

Блокадата на пристанищата трябва да бъде посрещнат с военен отговор

22.04.2026 | 06:53 ч. Обновена: 22.04.2026 | 06:53 ч.
Удължаването на срока на действието на споразумението за прекратяване на огъня от страна на американския президент Доналд Тръмп е „хитрост за печелене на време“ за нанасяне на внезапен удар, заяви съветник на председателя на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Бакер Калибаф, цитиран от Ройтерс.

Съветникът на Калибаф написа в публикация в Екс, че продължаването на поддържането на американската блокада на иранските пристанища „не се различава от бомбардировките и трябва да бъде посрещнато с военен отговор“.

Агенция Тасним съобщи, че докато блокадата продължава Ормузкият проток ще остане затворен и, ако се наложи, тя ще бъде премахната чрез сила.

Според съветника на Калибаф изявлението на Тръмп за удължаването на срока на споразумението за прекратяване на огъня не означава нищо, тъй като загубилата страна не може да диктува условия.

По думите му ходът на Тръмп „със сигурност цели печелене на време за изненадваща атака“ и Иран „трябва да поеме инициативата“.

Междувременно върховното военно командване на Иран предупреди за „мощна атака“ срещу предварително определени цели в отговор на постоянните заплахи от страна на Тръмп.

Тагове:

Иран Ормузкият проток Тръмп печели време ирански съветник
Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem