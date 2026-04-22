IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Бесънт: Блокадата на Ормузкия проток сериозно отслабва икономическата мощ на Иран

Ограничаването на морската търговия директно взема на прицел основните източници на приходи на режима

22.04.2026 | 08:45 ч.
Снимка:БГНЕС/EPA

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че продължаващата блокада на морската търговия на Иран сериозно отслабва икономическата мощ на Ислямската република, предаде ДПА.

Складовите съоръжения на остров Харг, който е ключов център за търговията с петрол, "ще се напълнят и иранските петролни кладенци ще бъдат затворени", написа Бесънт в Екс.

"Ограничаването на морската търговия на Иран директно взема на прицел основните източници на приходи на режима", добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че удължава срока на действие на прекратяването на огъня с Иран. Той обаче добави, че морската блокада ще остане в сила.

Блокадата засяга кораби, идващи от или пътуващи към ирански пристанища.

Харг е най-важният терминал за износ на ирански суров петрол в Персийския залив.

По време на войната между Ирак и Иран от 1980 г. до 1988 г. Харг многократно е атакуван поради стратегическото си значение.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Скот Бисънт САЩ Харг складове петролни кладенци затворени
Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata