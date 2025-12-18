IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
След 24 титли Алкарас се разделя с треньора си

Хуан Карлос Фереро наставлява звездата на тениса 7 години

18.12.2025 | 08:00 ч. 1
След 24 титли Алкарас се разделя с треньора си

Световният номер 1 в тениса Карлос Алкарас се раздели с треньора си Хуан Карлос Фереро след 7-годишно партньорство, съобщи „Марка“.

22-годишният испанец спечели шест титли от Големия шлем по време на партньорството си с Фереро и през това време е прекарал 50 седмици на върха на световната ранглиста при мъжете.

„Днес е труден ден. Един от тези, когато е трудно да намериш правилните думи. Да кажеш „довиждане“ никога не е лесно, особено когато има толкова много споделени преживявания. Работихме усърдно, растяхме заедно и споделяхме незабравими моменти. Искам да благодаря за времето, доверието и ученето, но над всичко друго за хората, които ме заобикаляха по пътя“, написа испанецът в своя профил в Инстаграм.

„Взимам със себе си смеха, преодолените предизвикателства, разговорите, подкрепата в трудните моменти и удоволствието от това да съм бил част от нещо наистина неповторимо. Днес слагам край на много важен етап от живота ми. Затварям го с носталгия, но също с гордост и вълнение за това, което предстои. Знам, че всичко, което съм преживял, ме е подготвило да бъда по-добър“, добави той.

По време на кариерата си като играч между 1998-а и 2012-а Хуан Карлос Фереро достигна номер 1 в света през 2003 година, след като спечели „Ролан Гарос“ и стигна до финала на Откритото първенство на САЩ.

Треньор на Алкарас остава сънародникът му Самуел Лопес, който се присъедини към екипа му през 2024-а, след като девет години работеше с Пабло Кареньо Буста.

алкарас треньор ферер раздели
