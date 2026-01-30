IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жребият отреди: Лудогорец среща Ференцварош в плейофите на Лига Европа

Двата тима се срещнаха и в квалификациите за ШЛ

30.01.2026 | 14:36 ч. Обновена: 30.01.2026 | 14:37 ч.
Българският шампион Лудогорец ще се изправи в тази фаза на турнира срещу добрия си познайник Ференцварош. Мачовете са на 19 февруари в Разград, а реваншът е седмица по-късно в Будапеща. 

Това отреди тегленият днес жребий в централата на УЕФА в Нион. "Орлите" завършиха на 22-ро място в класирането в груповата фаза на Лига Европа, а Ференцварош бе на 12-а позиция.

Двата тима се срещнаха по-рано през сезона в квафикационните кръгове на Шампионската лига, като първенецът на Унгария, воден от Роби Кийн, продължи напред, след домакинска победа с 3:0 и равенство 0:0 в Разград.

Осминафиналите са планирани за 10/11 март и 17/18 март, като жребият за тези срещи ще бъде проведен на 27 февруари.

лудогорец ференцварош
